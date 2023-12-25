Ярослава Магучих получила звание лучшей спортсменки 2023 года — НОК
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Ярослава Магучих получила звание лучшей спортсменки 2023 года — НОК

Национальный олимпийский комитет Украины
Магучих
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Решение по спортсменам года принималось Экспертной комиссией НОК по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах спорта.

Легкоатлетка Магучих стала спортсменкой года

Стрибунка в высоту Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой Украины в 2023 году по версии Национального олимпийского комитета.

Об этом сообщается в Facebook НОК.

Решение по спортсменам года принималось Экспертной комиссией НОК по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах спорта.

В 2023 году Магучих впервые стала чемпионкой мира, а также защитила звание победительницы Бриллиантовой лиги и получила "золото" на Евро в помещении. Татьяна Степанова, работающая с 22-летней легкоатлеткой, была признана тренером года.

Наилучшим юным спортсменом года был признан пловец Александр Желтяков – двукратный чемпион мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладатель олимпийского норматива на дистанциях 100 и 200 м на спине.

Все лауреаты 2023 года от НОК Украины:

  • Лучшая спортсменка года – Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

  • Лучшая тренер года - Татьяна Степанова (тренер Магучих)

  • Лучший юный спортсмен года – Александр Желтяков (плавание)

  • Лучший тренер юного спортсмена года – Александр Кулик (тренер Желтякова)

За подготовку Ярославы Магучих награды получат Федерация легкой атлетики Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных сил Украины.

Ярослава Магучих: главные достижения в 2023 году

Впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира и Европейских игр.

Второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении.

Выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, включая финал сезона, где установила рекорд 2023 соревновательного года в мире – 2.03 метра.

Первой среди украинских легкоатлетов выиграла два сезона Бриллиантовой лиги.

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