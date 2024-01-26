Українська тенісистка Кіченок вперше вийшла у фінал жіночого парного Грендслему

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше у професійній кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем − на Australian Open.

Що відомо про успіхи Кіченок на Australian Open

Зазначається, що у півфіналі українській тенісистці вдалось здобути перемогу у парі із латвійкою Єленою Остапенко.

Фаворитками півфіналу за участю Людмили Кіченок були четверті сіяні турніру, канадка Габріела Дабровські та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії.

Суперниці українки та латвійки мали в Мельбурні на одну гру менше — друге коло вони подолали автоматичною технічною перемогою.

Кіченок та Остапенко у чотирьох матчах на шляху до півфіналу поступилися лише одним сетом, інші матчі тандем закінчив перемогами.

Кіченок і Остапенко з третьої спроби подолали стадію півфіналу на парних Грендслемах.

У сезоні 2022 року вони зупинялися за крок від фіналу на двох мейджорах поспіль: ґрунтовому Ролан Гаррос і трав'яному Вімблдоні.

Таким чином Україна втретє буде представлена у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем.

До цього у 2008 році Альона та Катерина Бондаренко виграли в Мельбурні титул, а 1999 року Олена Татаркова програла парний фінал Вімблдона.

Що далі

Кіченок гратиме у фіналі турнірів Грендслем вдруге в кар'єрі. На Вімблдоні 2023 року вона виграла парний змішаний титул спільно з хорватом Мате Павичем.

Суперницями українки з латвійкою у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру − Сє Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться 28 січня.