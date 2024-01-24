Українська тенісистка Ястремська вперше вийшла у півфінал Australian Open — відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024. Вона пройшла до півфіналу турніру, здолавши 19-річну чешку Лінду Носкову.

Як Даяна Ястремська вийшла у півфінал на Australian Open

Ястремська зустрічалася з Носковою уперше в кар'єрі. Перед цим 19-річна чешка пройшла іншу українку, Еліну Світоліну, яка за рахунку 0:3 відмовилася від продовження гри через ушкодження спини.

Здолати Носкову українці вдалося за підсумками двох сетів. На початку першого тенісистки обмінялися брейками, а ключовим моментом став восьмий гейм: Ястремська зробила ще один брейк, після чого у наступному виграла партію.

У першому сеті Ястремська продовжила "агресивну" гру, яку демонструвала у попередніх матчах: зробила 11 віннерів проти чотирьох у Носкової та частіше припускалася невимушених помилок (12-9).

Долю другого сету визначив лише один брейк, який також зробила Ястремська за рахунку 3:3. У подальшому Даяні вдалося захистити гейми на власній подачі та перемогти з рахунком 6:4.

Матч Носкова — Ястремська тривав 1:20 години. Українка закінчила його з показниками у 19 віннерів та 23 невимушені помилки (у чешки лише шість віннерів та 21 невимушена помилка).

Що буде далі

Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння нейтральної тенісистки Анни Калінскої та китаянки Цінь Вень Чжен.

Півфінальний матч за участі Ястремської відбудеться у четвер, 25 січня, не раніше 10:30 за київським часом.

Ястремська — перша українка в історії, що дійшла до півфіналу на Australian Open. До розіграшу цього турніру у 2024 році авторкою найкращого результату була Еліна Світоліна, яка виходила до чвертьфіналу у 2018 та 2019 роках.

Півфінал Ястремської також є повторенням історичного рекорду України на всіх Грендслемах. Перед цим туди проходила лише Еліна Світоліна (тричі): на Вімблдоні у 2019 та 2023 роках, а також на US Open-2019.