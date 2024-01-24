Украинская теннисистка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open – видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добилась исторического результата на Australian Open-2024. Она прошла в полуфинал турнира, одолев 19-летнюю чешку Линду Носкову.

Как Даяна Ястремская вышла в полуфинал на Australian Open

Ястремская встречалась с Носковой в первый раз в карьере. Перед этим 19-летняя чешка прошла другую украинку, Элину Светолину, которая при счете 0:3 отказалась от продолжения игры из-за повреждения спины.

Преодолеть Носкову украинцы удалось по итогам двух сетов. В начале первой теннисистки обменялись брейками, а ключевым моментом стал восьмой гейм: Ястремская совершила еще один брейк, после чего в следующем выиграла партию.

В первом сете Ястремская продолжила "агрессивную" игру, которую демонстрировала в предыдущих матчах: совершила 11 виннеров против четырех в Носковой и чаще допускала непринужденные ошибки (12-9).

Судьбу второго сета определил только один брейк, который также совершила Ястремская при счете 3:3. В дальнейшем Даяне удалось защитить гейма на собственной подаче и победить со счетом 6:4.

Матч Носкова – Ястремская длился 1:20 часов. Украинка закончила его с показателями в 19 виннеров и 23 непринужденных ошибках (у чешки только шесть виннеров и 21 непринужденная ошибка).

Что будет дальше

Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния нейтральной теннисистки Анны Калинской и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.

Полуфинальный матч с участием Ястремской состоится в четверг, 25 января, не ранее 10:30 по киевскому времени.

Ястремская – первая украинка в истории, дошедшая до полуфинала на Australian Open. До розыгрыша этого турнира в 2024 году автором наилучшего результата была Элина Свитолина, выходившая в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Полуфинал Ястремской также повторение исторического рекорда Украины на всех Грендслемах. Перед этим туда проходила только Элина Свитолина (трижды): на Уимблдоне в 2019 и 2023 годах, а также на US Open-2019.