Українська тенісистка Ястремська обіграла росіянку на великому турнірі в Австрії
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Українська тенісистка Ястремська обіграла росіянку на великому турнірі в Австрії

Даяна Ястремська

Тенісистка з Одеси здолала суперницю за підсумками трьох сетів.

Даяна Ястремська обіграла росіянку на турнірі в Австрії

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 29-ю ракеткою світу, стартувала з перемоги на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці.

Суперницею Ястремської у першому колі була росіянка Еріка Андрєєва (№111 WTA).

Поєдинок тривав 2 години 28 хвилин і завершився перемогою українки за підсумками трьох сетів з рахунком 7:6, 3:6, 6:2.

Тенісистки зустрічалися на корті вдруге. Влітку минулого року Ястремська перемогла росіянку у кваліфікації Вімблдону.

У другому колі турніру в Лінці українська тенісистка зустрінеться із хорваткою Донною Векіч, яка є 34-ю ракеткою світу та отримала третій номер посіву.

Варто зазначити, що Даяна Ястремська сенсаційно дійшла до півфіналу минулого Australian Open-2024, завдяки чому зробила великий ривок у світовому рейтингу.

Вперше в історії одразу п'ять українських тенісисток увійшли до топ-35 світового рейтингу

Українські тенісистки значно покращили свої позиції в оновленому рейтингу WTA за підсумками виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна піднялася з 23-го на 19-й рядок і вперше з весни 2022 року увійшла до топ-20 тенісисток світу.

Марта Костюк перемістилася з 37-ї на 28-му позицію, тоді як Даяна Ястремська піднялася відразу на 64 рядки — з 93-го на 29-й.

Також на 31-й позиції знаходиться Леся Цуренко, а Ангеліна Калініна розташувалася на 32-му рядку.

Вперше в історії одразу п'ять українок увійшли до топ-35 світового рейтингу WTA. Раніше найкращим результатом були чотири тенісистки.

Першою ракеткою світу залишилася представниця Польщі Іга Швьонтек.

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