Украинская теннисистка Ястремская обыграла россиянку на большом турнире в Австрии
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Украинская теннисистка Ястремская обыграла россиянку на большом турнире в Австрии

Дайана Ястремская
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Теннисистка из Одессы одолела соперницу по итогам трех сетов.

Дайана Ястремская обыграла россиянку на турнире в Австрии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая является 29 ракеткой мира, стартовала с победы на турнире WTA 500 в австрийском Линце.

Соперницей Ястремской в первом круге была россиянка Эрика Андреева (№111 WTA).

Поединок длился 2 часа 28 минут и завершился победой украинки по итогам трех сетов со счетом 7:6, 3:6, 6:2.

Теннисистки встречались на корте второй раз. Летом прошлого года Ястремская победила россиянку в квалификации Уимблдона.

Во втором круге турнира в Линке украинская теннисистка встретится с хорваткой Донной Векич, которая является 34 ракеткой мира и получила третий номер посева.

Следует отметить, что Даяна Ястремская сенсационно дошла до полуфинала прошлого Australian Open-2024, благодаря чему совершила большой рывок в мировом рейтинге.

Впервые в истории сразу пять украинских теннисисток вошли в топ-35 мирового рейтинга

Украинские теннисистки значительно улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA по итогам выступления на открытом чемпионате Австралии.

Лучшая теннисистка страны Элина Свитолина поднялась с 23-й на 19-ю строчку и впервые с весны 2022 года вошла в топ-20 теннисисток мира.

Марта Костюк переместилась с 37-й на 28-ю позицию, тогда как Даяна Ястремская поднялась сразу на 64 строчки — с 93-й на 29-ю.

Также на 31-й позиции находится Леся Цуренко, а Ангелина Калинина расположилась на 32-й строчке.

Впервые в истории сразу пять украинок вошли в топ-35 мирового рейтинга WTA. Раньше лучшим результатом были четыре теннисистки.

Первой ракеткой мира осталась представительница Польши Ига Швентек.

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