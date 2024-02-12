Одразу чотири українські тенісистки увійшли до топ-30 світового рейтингу

Українські тенісистки покращили свої позиції в оновленому рейтингу WTA.

Українські тенісистки увійшли до топ-30 світового рейтингу

Вперше в історії одразу чотири українки потрапили до топ-30. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).

Зазначимо, що у топ-30 тільки у Чехії більше представництва — п'ять тенісисток. Також чотири представниці має США.

Першою ракеткою світу залишилася представниця Польщі Іга Швентек, яка випереджає Аріну Соболенко та Корі Гауфф.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на першому турнірі Великого шолома Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка дійшла півфіналу. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу, а Еліна Світоліна зупинилася на стадії 1/8 фіналу.

Оновлено рейтинг тенісисток

Національною першою ракеткою залишилася Світоліна. У новому рейтингу вона зуміла піднятися на 19-те місце. До свого активу титулована українка записала 2212 очок.

На дев'ять щаблів угору після чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії пішла Марта Костюк (28-ме місце). А поруч із нею опинилася Ястремська. Одеситка, яка з кваліфікації дійшла до півфіналу мейджора в Мельбурні, злетіла на 64 сходинки та посідає 29-ту позицію.

Зовсім неподалік ще дві тенісистки — Леся Цуренко (31-ше місце) та Ангеліна Калініна (32-ге). Ще чотири українки потрапили до другої сотні класифікації. Щоправда, прогрес продемонструвала лише Юлія Стародубцева (+14 позицій). Натомість Дарія Снігур, Катаріна Завацька та Катерина Байндль погіршили становище.

Нагорі рейтингу WTA відбулися мінімальні зміни. Полька Іга Свьонтек, попри ранній виліт на Australian Open, залишилася першою ракеткою світу. Тріумфаторка австралійського мейджора Аріна Сабаленко з Білорусі залишилася другою. На третю позицію піднялася американка Корі Гауфф.