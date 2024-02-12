Сразу четыре украинских теннисистки вошли в топ-30 мирового рейтинга

Украинские теннисистки вошли в топ-30 мирового рейтинга

Впервые в истории сразу четыре украинки попали в топ-30. Сейчас в тридцатку сильнейших входят: Элина Свитолина (20-е место), Даяна Ястремская (26-е), Марта Костюк (29-е) и Ангелина Калинина (30-е).

Отметим, что в топ-30 только у Чехии больше представительства — пять теннисисток. Также у четырех представительниц США.

Первой ракеткой мира осталась представительница Польши Ига Швентек, опережающая Арину Соболенко и Кори Гауфф.

Напомним, лучший результат среди украинок на первом турнире Большого шлема Australian Open-2024 показала дошедшая полуфинала Даяна Ястремская. Марта Костюк пробилась в четвертьфинал, а Элина Свитолина остановилась на стадии 1/8 финала.

Обновлен рейтинг теннисисток

Национальной первой ракеткой осталась Свитолина. В новом рейтинге она сумела подняться на 19 место. В свой актив титулованная украинка записала 2212 очков.

На девять ступеней вверх после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии пошла Марта Костюк (28 место). А рядом с ней очутилась Ястремская. Одесситка, которая по квалификации дошла до полуфинала мейджора в Мельбурне, взлетела на 64 строчки и занимает 29-ю позицию.

Совсем неподалеку еще две теннисистки - Леся Цуренко (31-е место) и Ангелина Калинина (32-е). Еще четыре украинки попали во вторую сотню классификации. Правда, прогресс продемонстрировала только Юлия Стародубцева (14 позиций). Дарья Снигирь, Катарина Завацкая и Екатерина Байндль ухудшили положение.

Наверху рейтинга WTA произошли минимальные изменения. Полька Ига Свентек, вопреки раннему вылету на Australian Open, осталась первой ракеткой мира. Триумфатор австралийского мейджора Арина Сабаленко из Беларуси осталась второй. На третью позицию поднялась американка Кори Гауфф.