Російські та білоруські тенісисти зможуть змагатися на Олімпіаді у "нейтральному" статусі

Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

Тенісисти з РФ та РБ допущені до Олімпіади та Паралімпіади

Дозвіл змагатися на Олімпіаді та Паралімпіаді отримують тенісисти, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

Відповідне рішення вказане на офіційному сайті ITF.

Крім того, "нейтральні" тенісисти, яким дозволять виступити на Іграх, потрібно буде виконати всі необхідні умови відбору, визначені ITF.

Рішення ITF погоджене з більшістю міжнародних федерацій і стосується особистих змагань та спортсменів, які беруть участь в Іграх у Парижі, що відбудуться влітку 2024 року. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року.

Що потрібно для відбору на Олімпіаду:

особисті змагання: потрапити у топ-56 світового рейтингу (обмеження по 4 тенісисти від країни) на кінець відбору (10 червня 2024);

парні змагання: потрапити у топ-10 парного рейтингу (автоматичний відбір), або через комбінований рейтинг (до 24-х команд)

змішаний турнір: топ-15 команд комбінованого рейтингу.

додатковою умовою для участі в Олімпіаді та Паралімпіаді є залучення тенісистів у матчах за свою національну збірну упродовж олімпійського/паралімпійського циклу. Наприклад, аби бути допущеним до Олімпіади, тенісисти мають щонайменше двічі за цикл зіграти за збірну — і одна з цих зустрічей має бути у 2023 або 2024 році.

Тенісисти з Росії та Білорусі не мали матчів за збірну починаючи з повномасштабного вторгнення РФ в Україну — березня 2022 року.

Водночас у правилах, які визначають право участі на олімпійському турнірі з тенісу, зазначається, що тенісистам, яким не вдалося виконати необхідну умову участі на Кубку Девіса/Кубку Біллі Джин Кінг, можуть надати право зіграти на Іграх у Парижі після розгляду питання компетентним органом.

Одним з критеріїв є "високі досягнення на міжнародних турнірах", завдяки яким частина російських та білоруських тенісистів зможуть отримати право зіграти на Олімпіаді. Поширити

Крім цього, у заяві Міжнародної федерації тенісу не вказано, чи стосується дозвіл на участь у парних та змішаних турнірах. В оновлених рекомендаціях МОК від березня 2023 року, які сприяли поверненню спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань, заборона на участь у командних змаганнях залишається чинною.

Олімпійський турнір з тенісу у Парижі відбудеться з 27 липня до 4 серпня.

Заборона участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях

На попередній Олімпіаді у Токіо російські спортсмени, що були представлені у складі збірної ОКР, здобули дві медалі у тенісі: "золото" у змішаному турнірі (Анастасія Павлюченкова та Андрєй Рубльов) та "срібло" в одиночному чоловічому (Карен Хачанов).

У топ-10 світових рейтингів ATP та WTA одразу три тенісисти, що представляють Росію та Білорусь та з початку повномасштабного вторгнення грають під "нейтральним" прапором: Даніїл Мєдвєдєв, Андрєй Рубльов та Аріна Сабалєнка.

Україна на попередній Олімпіаді у Токіо здобула історичну медаль: "бронзу" виборола Еліна Світоліна.