Тенісистка Костюк виступила з потужною промовою про війну РФ проти України — відео

Українська тенісистка Марта Костюк дала волю емоціям на церемонії нагородження після фіналу турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.
Що сказала Марта Костюк на турнірі в США
21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у вирішальному матч Бултер (№49 WTA) з рахунком 7:5, 2:6, 2:6.
Після завершення поєдинку Марта прокоментувала свої виступи на турнірі та не стримала сліз, коли говорила про війну в Україні.
Зазначимо, що Марта вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру рівня WTA. Минулого року вона завоювала свій дебютний титул на змаганнях WTA 250 в Остіні.
Як зіграла Марта Костюк
Марта Костюк у півфіналі змагань здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу з США.
21-річна Костюк посідала 34-те місце в рейтингу WTA. Тепер вона піднялась на 28.
Українка стартувала на турнірі з перемоги над американкою Енн Лі (2:1). У другому колі за підсумками двох сетів Марта вибила австралійку Тайлу Престон, а у чвертьфіналі у трьох партіях пройшла "нейтральну" росіянку Анастасію Павлюченкову.
Костюк вже вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA та вперше — на рівні категорії 500.
У 2023 році вона виграла дебютний титул WTA 250 в Остіні.
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