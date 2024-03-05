Тенісистка Костюк виступила з потужною промовою про війну РФ проти України — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Тенісистка Костюк виступила з потужною промовою про війну РФ проти України — відео

Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк дала волю емоціям на церемонії нагородження після фіналу турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

Що сказала Марта Костюк на турнірі в США

21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у вирішальному матч Бултер (№49 WTA) з рахунком 7:5, 2:6, 2:6.

Після завершення поєдинку Марта прокоментувала свої виступи на турнірі та не стримала сліз, коли говорила про війну в Україні.

Усім привіт. Насамперед усім, хто на трибунах, хто дивиться телевізор… Слава Україні! Я не хочу вас засмучувати, вибачте. Я хочу сказати спасибі моїй родині, яка залишилася вдома. Для України останні кілька ночей видалися дуже важкими. Моя родина зараз перебуває в Україні. Я не знаю, що станеться завтра. Немає нікого, хто б пожертвував заради моєї кар'єри більше, ніж вони. Я хочу присвятити їм цей маленький трофей. Хочу, щоб вони якомога частіше бачили, як я перемагаю. Ось цей трофей — для них. Дякую, — сказала українка.

Зазначимо, що Марта вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру рівня WTA. Минулого року вона завоювала свій дебютний титул на змаганнях WTA 250 в Остіні.

Як зіграла Марта Костюк

Марта Костюк у півфіналі змагань здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу з США.

21-річна Костюк посідала 34-те місце в рейтингу WTA. Тепер вона піднялась на 28.

Українка стартувала на турнірі з перемоги над американкою Енн Лі (2:1). У другому колі за підсумками двох сетів Марта вибила австралійку Тайлу Престон, а у чвертьфіналі у трьох партіях пройшла "нейтральну" росіянку Анастасію Павлюченкову.

Костюк вже вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA та вперше — на рівні категорії 500.

У 2023 році вона виграла дебютний титул WTA 250 в Остіні.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Костюк розгромила росіянку і вийшла в чвертьфінал Australian Open
Марта Костюк
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Костюк обіграла росіянку на турнірі WTA у США
Марта Костюк
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Костюк здобула історичну перемогу в кар'єрі та вийшла у фінал турніру WTA
Марта Костюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?