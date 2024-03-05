Тенісистка Костюк виступила з потужною промовою про війну РФ проти України — відео

Що сказала Марта Костюк на турнірі в США

21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у вирішальному матч Бултер (№49 WTA) з рахунком 7:5, 2:6, 2:6.

Після завершення поєдинку Марта прокоментувала свої виступи на турнірі та не стримала сліз, коли говорила про війну в Україні.

Marta Kostyuk dedicated her finalist trophy in San Diego to her family in Ukraine:



“First of all everyone in the stands.. Slava Ukraini. I don’t want to make it too sad, I want to say thank you to my family back home. It’s been a difficult last couple of nights for Ukraine. My… pic.twitter.com/Rl1J9QuvRo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 4, 2024

Усім привіт. Насамперед усім, хто на трибунах, хто дивиться телевізор… Слава Україні! Я не хочу вас засмучувати, вибачте. Я хочу сказати спасибі моїй родині, яка залишилася вдома. Для України останні кілька ночей видалися дуже важкими. Моя родина зараз перебуває в Україні. Я не знаю, що станеться завтра. Немає нікого, хто б пожертвував заради моєї кар'єри більше, ніж вони. Я хочу присвятити їм цей маленький трофей. Хочу, щоб вони якомога частіше бачили, як я перемагаю. Ось цей трофей — для них. Дякую, — сказала українка. Поширити

Зазначимо, що Марта вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру рівня WTA. Минулого року вона завоювала свій дебютний титул на змаганнях WTA 250 в Остіні.

Як зіграла Марта Костюк

Марта Костюк у півфіналі змагань здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу з США.

21-річна Костюк посідала 34-те місце в рейтингу WTA. Тепер вона піднялась на 28.

Українка стартувала на турнірі з перемоги над американкою Енн Лі (2:1). У другому колі за підсумками двох сетів Марта вибила австралійку Тайлу Престон, а у чвертьфіналі у трьох партіях пройшла "нейтральну" росіянку Анастасію Павлюченкову.

Костюк вже вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA та вперше — на рівні категорії 500.

У 2023 році вона виграла дебютний титул WTA 250 в Остіні.