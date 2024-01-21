Українка Костюк розгромила росіянку і вийшла в чвертьфіналу Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла «нейтральну» росіянку Марію Тімофеєву і пройшла до чвертьфіналу Australian Open.
Марта Костюк — у чвертьфіналі Australian Open
Костюк — перша з з трьох українських тенісисток, які дійшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, яка пройшла далі.
Костюк обіграла Тімофєєву з рахунком 2:0 (6:2, 6:1). Матч тривав 1 годину 15 хвилин.
Для Марти Костюк це перший вихід до чвертьфіналу на рівні всіх Грендслемів. Попередній найкращий результат — 1/8 фіналу на Ролан Гаррос-2021.
Вона також друга тенісистка в історії України, яка пройшла до чвертьфіналу Australian Open. Раніше це робила лише Еліна Світоліна у 2018 та 2019 роках.
У чверть фіналі Костюк зіграє проти четвертої ракетки світу, чинної чемпіонки US Open — Корі Гауфф зі США. Гра відбудеться 23 січня.
Наразі Костюк займає 28 місце у рейтингу жіночих тенісисток світу та 2-ге в українському рейтингу.
Нагадаємо, що 21 січня свої матчі за проходження до чвертьфіналу проведуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
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