Українські тенісистки повторили історичний рекорд — деталі

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Australian Open виступлять одразу сім українських тенісисток. Це повторення національного рекорду.

Хто з українських тенісисток виступить на чемпіонаті Australian Open

Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна автоматично здобули путівки на Australian Open-2024.

Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева приєдналися до них після того, як пройшли кваліфікацію до турніру. Це могла зробити й Катаріна Завацька, але вона програла свій вирішальний матч.

Це втретє в історії, коли на турнірі Великого шолома виступатимуть сім українських спортсменок. Подібний результат був продемонстрований на Ролан Гаррос-2007 та Вімблдоні-2008. А ось у рамках Australian Open було встановлено національний рекорд.

Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Еліна Світоліна опинилися в основній сітці турніру завдяки високому рейтингу, що також стало рекордом України на турнірах Великого шолома.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу-2024 розпочнеться 15 січня і завершиться 28 січня.

Українки в рейтингу WTA

Успішний виступ Світоліної в Окленді дозволив українці піднятись з 25-го на 23-тє місце у рейтингу WTA. Леся Цуренко, яка теж грала в Новій Зеландії та здобула одну перемогу, зберегла 32-гу позицію.

Натомість Калініна і Костюк після поразок у Брисбені погіршили своє становище: Ангеліна втратила одну позицію, Марта — три.

Прогрес у топ-100 продемонструвала Даяна Ястремська, яка піднялась на два місця. А у топ-200 свої позиції покращили Юлія Стародубцева і Катаріна Завацька.

В топ-10 світового заліку відбулась одна зміна: переможниця турніру WTA 500 у Брисбені Єлена Рибакіна з Казахстану випередила чемпіонку змагань категорії 250 в Окленді Коко Гофф, вийшовши на третє місце.