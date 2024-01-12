Украинские теннисистки повторили исторический рекорд – детали

На Открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open выступят сразу семь украинских теннисисток. Это повторение национального рекорда.

Кто из украинских теннисисток выступит на чемпионате Australian Open

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина автоматически совершили путевки на Australian Open-2024.

Даяна Ястремская, Дарья Снигирь и Юлия Стародубцева присоединились к ним после того, как прошли квалификацию к турниру. Это могла сделать и Катарина Завацкая, но она проиграла свой решающий матч.

Это третий раз в истории, когда на турнире Большого шлема будут выступать семь украинских спортсменок. Подобный результат был продемонстрирован на Ролан Гаррос-2007 и Уимблдоне-2008. А вот в рамках Australian Open был установлен национальный рекорд.

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Элина Свитолина оказались в основной сетке турнира благодаря высокому рейтингу, что также стало рекордом Украины на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2024 начнется 15 января и завершится 28 января.

Украинки в рейтинге WTA

Успешное выступление Светолиной в Окленде позволило украинцы подняться с 25-го на 23-е место в рейтинге WTA. Леся Цуренко, тоже игравшая в Новой Зеландии и одержавшая одну победу, сохранила 32-ю позицию.

Калинина и Костюк после поражений в Брисбене ухудшили свое положение: Ангелина потеряла одну позицию, Марта — три.

Прогресс в топ-100 продемонстрировала поднявшаяся на два места Даяна Ястремская. А в топ-200 свои позиции улучшили Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

В топ-10 мирового зачета произошло одно изменение: победительница турнира WTA 500 в Брисбене Елена Рыбакина из Казахстана опередила чемпионку соревнований категории 250 в Окленде Коко Гофф, выйдя на третье место.