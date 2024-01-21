Украинка Костюк разгромила россиянку и вышла в четверть финала Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву и прошла в четверть финала Australian Open.

Марта Костюк — в четверть финале Australian Open

Костюк — первая из трех украинских теннисисток, дошедших до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, которая прошла дальше.

Костюк обыграла Тимофееву со счетом 2:0 (6:2, 6:1). Матч продолжался 1 час 15 минут.

Для Марты Костюк это первый выход в четверть финала на уровне всех Грендслемов. Предыдущий лучший результат — 1/8 финала на Ролан Гаррос-2021.

Она также вторая теннисистка в истории Украины, прошедшая в четверть финала Australian Open. Раньше это делала только Элина Свитолина в 2018 и 2019 годах.

В четверть финале Костюк сыграет против четвертой ракетки мира, действующей чемпионки US Open — Кори Гауфф из США. Игра состоится 23 января.

Костюк занимает 28 место в рейтинге женских теннисисток мира и 2-е в украинском рейтинге.

Напомним, что 21 января свои матчи за прохождение в четверть финала проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.