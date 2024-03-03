Українська тенісистка Костюк здобула історичну перемогу в кар'єрі та вийшла у фінал турніру WTA

Тенісистка Марта Костюк здобула найбільшу перемогу у кар'єрі на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго та вперше вийшла до його фіналу.

Як зіграла Марта Костюк

Марта Костюк у півфіналі змагань здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу з США.

21-річна Костюк посідала 34-те місце в рейтингу WTA. Тепер вона піднялась на 28.

Українка стартувала на турнірі з перемоги над американкою Енн Лі (2:1). У другому колі за підсумками двох сетів Марта вибила австралійку Тайлу Престон, а у чвертьфіналі у трьох партіях пройшла "нейтральну" росіянку Анастасію Павлюченкову.

Костюк вже вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA та вперше — на рівні категорії 500.

У 2023 році вона виграла дебютний титул WTA 250 в Остіні.

Костюк зустрілася з Пегулою утретє в кар'єрі. Перші два матчі — в Цинциннаті у 2022 році та на Australian Open-2023 — виграла американка.

Марта Костюк здобула найбільшу перемогу у кар'єрі — вперше обіграла суперницю з топ-5 світового рейтингу.

У ніч на 4 березня за Києвом у фіналі турніру в Сан-Дієго Марта зіграє проти несіяної британки Кеті Бултер (№49 WTA).

Марта Костюк: що відомо

Тенісистка з Києва є переможницею юніорського Australian Open-2017.

У 2018 році Костюк дебютувала на дорослому турнірі в Мельбурні, де пройшла до третього кола.

У березні 2023 року здобула перший трофей на рівні турнірів WTA в одиночній сітці — в Остіні.

Її найкращим результатом на Грендслемах є вихід у чвертьфінал Australian Open-2024.

Особистий рекорд в рейтингу WTA — 28-ме місце.