Украинская теннисистка Костюк одержала историческую победу в карьере и вышла в финал турнира WTA
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Костюк одержала историческую победу в карьере и вышла в финал турнира WTA

Марта Костюк
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Теннисистка Марта Костюк одержала самую большую победу в карьере на турнире WTA 500 в Сан-Диего и впервые вышла в его финал.

Как сыграла Марта Костюк

Марта Костюк в полуфинале соревнований одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

21-летняя Костюк занимала 34 место в рейтинге WTA. Теперь она поднялась на 28-е.

Украинка стартовала на турнире по победе над американкой Энн Ли (2:1). Во втором круге по итогам двух сетов Марта выбила австралийку Тайлу Престон, а в четвертьфинале в трех партиях прошла "нейтральную" россиянку Анастасию Павлюченкову.

Костюк уже второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и впервые на уровне категории 500.

В 2023 году она выиграла дебютный титул WTA 250 в Остине.

Костюк встретилась с Пегулой в третий раз в карьере. Первые два матча – в Цинциннати в 2022 году и на Australian Open-2023 – выиграла американка.

Марта Костюк одержала самую большую победу в карьере — впервые обыграла соперницу из топ-5 мирового рейтинга.

В ночь на 4 марта по Киеву в финале турнира в Сан-Диего Марта сыграет против несеянной британки Кэти Бултер (№49 WTA).

Марта Костюк: что известно

Теннисистка из Киева является победительницей юниорского Australian Open-2017.

В 2018 году Костюк дебютировала на взрослом турнире в Мельбурне, где прошла в третий круг.

В марте 2023 года завоевала первый трофей на уровне турниров WTA в одиночной сетке — в Остине.

Ее лучшим результатом на Грендслемах является выход в четвертьфинал Australian Open-2024.

Личный рекорд в рейтинге WTA – 28-е место.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Костюк одержала волевую победу над россиянкой в Australian Open
Марта Костюк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Костюк разгромила россиянку и вышла в четверть финала Australian Open
Марта Костюк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Костюк обыграла россиянку на турнире WTA в США
Марта Костюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?