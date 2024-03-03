Украинская теннисистка Костюк одержала историческую победу в карьере и вышла в финал турнира WTA

Теннисистка Марта Костюк одержала самую большую победу в карьере на турнире WTA 500 в Сан-Диего и впервые вышла в его финал.

Как сыграла Марта Костюк

Марта Костюк в полуфинале соревнований одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

21-летняя Костюк занимала 34 место в рейтинге WTA. Теперь она поднялась на 28-е.

Украинка стартовала на турнире по победе над американкой Энн Ли (2:1). Во втором круге по итогам двух сетов Марта выбила австралийку Тайлу Престон, а в четвертьфинале в трех партиях прошла "нейтральную" россиянку Анастасию Павлюченкову.

Костюк уже второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и впервые на уровне категории 500.

В 2023 году она выиграла дебютный титул WTA 250 в Остине.

Костюк встретилась с Пегулой в третий раз в карьере. Первые два матча – в Цинциннати в 2022 году и на Australian Open-2023 – выиграла американка.

Марта Костюк одержала самую большую победу в карьере — впервые обыграла соперницу из топ-5 мирового рейтинга.

В ночь на 4 марта по Киеву в финале турнира в Сан-Диего Марта сыграет против несеянной британки Кэти Бултер (№49 WTA).

Марта Костюк: что известно

Теннисистка из Киева является победительницей юниорского Australian Open-2017.

В 2018 году Костюк дебютировала на взрослом турнире в Мельбурне, где прошла в третий круг.

В марте 2023 года завоевала первый трофей на уровне турниров WTA в одиночной сетке — в Остине.

Ее лучшим результатом на Грендслемах является выход в четвертьфинал Australian Open-2024.

Личный рекорд в рейтинге WTA – 28-е место.