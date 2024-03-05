Теннисистка Костюк выступила с мощной речью о войне РФ против Украины — видео

Что сказала Марта Костюк на турнире в США

21-летняя уроженка Киева (№34 WTA) в решающем матче Бултер (№49 WTA) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения поединка Марта прокомментировала свои выступления на турнире и не сдержала слез, когда говорила о войне в Украине.

Marta Kostyuk dedicated her finalist trophy in San Diego to her family in Ukraine:



“First of all everyone in the stands.. Slava Ukraini. I don’t want to make it too sad, I want to say thank you to my family back home. It’s been a difficult last couple of nights for Ukraine. My… pic.twitter.com/Rl1J9QuvRo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 4, 2024

Всем привет. Прежде всего, кто на трибунах, кто смотрит телевизор… Слава Украине! Я не хочу вас расстраивать, извините. Я хочу сказать спасибо моей семье, которая осталась дома. Для Украины последние несколько ночей показались очень тяжелыми. Моя семья сейчас находится в Украине. Я не знаю, что произойдет завтра. Нет никого, кто бы пожертвовал ради моей карьеры больше, чем они. Я хочу посвятить им этот маленький трофей. Хочу, чтобы они как можно чаще видели, как я побеждаю. Вот этот трофей для них. Спасибо, — сказала украинка. Поделиться

Отметим, что Марта во второй раз в карьере сыграла в финале турнира уровня WTA. В прошлом году она завоевала свой дебютный титул на соревнованиях WTA 250 в Остине.

Как сыграла Марта Костюк

Марта Костюк в полуфинале соревнований одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

21-летняя Костюк занимала 34 место в рейтинге WTA. Теперь она поднялась на двадцать восемь.

Украинка стартовала на турнире по победе над американкой Энн Ли (2:1). Во втором круге по итогам двух сетов Марта выбила австралийку Тайлу Престон, а в четвертьфинале в трех партиях прошла "нейтральную" россиянку Анастасию Павлюченкову.

Костюк уже второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и впервые на уровне категории 500.

В 2023 году она выиграла дебютный титул WTA 250 в Остине.