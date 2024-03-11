Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі — пояснення ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі — пояснення ЦПД

Центр протидії дезінформації
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Керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко розповів, кк реагувати на інформацію про навчання в Білорусі, які мають стартувати 11 березня.

Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі

Масштабні військові навчання», які сьогодні стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ, — зазначив керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає, — наголосив Андрій Коваленко.

Він зазначив, що треба довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Білорусь продовжила навчання з російськими військовими

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 3 грудня.

Полігон «Доманове» продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 25 і 26 листопада, — пише моніторингова група «Білорускі Гаюн».

Навчання на полігонах продовжуються з 27 листопада й до:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 02.12;

  • полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) до 01.12;

  • полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;

  • полігон «Осиповицький» 51 абр. (Осиповицький район) до 01.12;

  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 01.12;

  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лесновський» (Барановицький район) до 01.12;

  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 03.12;

  • полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 02.12;

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