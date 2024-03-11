Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі — пояснення ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко розповів, кк реагувати на інформацію про навчання в Білорусі, які мають стартувати 11 березня.
Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі
За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.
Він зазначив, що треба довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Білорусь продовжила навчання з російськими військовими
Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 3 грудня.
Навчання на полігонах продовжуються з 27 листопада й до:
227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 02.12;
полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) до 01.12;
полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;
полігон «Осиповицький» 51 абр. (Осиповицький район) до 01.12;
212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 01.12;
230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лесновський» (Барановицький район) до 01.12;
174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 03.12;
полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 02.12;
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