Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі — пояснення ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко розповів, кк реагувати на інформацію про навчання в Білорусі, які мають стартувати 11 березня.

Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі

Масштабні військові навчання», які сьогодні стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ, — зазначив керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко. Поширити

За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає, — наголосив Андрій Коваленко. Поширити

Він зазначив, що треба довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Білорусь продовжила навчання з російськими військовими

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 3 грудня.

Полігон «Доманове» продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 25 і 26 листопада, — пише моніторингова група «Білорускі Гаюн». Поширити

Навчання на полігонах продовжуються з 27 листопада й до: