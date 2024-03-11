Росія спільно з Китаєм та Іраном проведе військово-морські навчання
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Росія спільно з Китаєм та Іраном проведе військово-морські навчання

Корабель РФ
Джерело:  Reuters

Росія, Іран та Китай збираються провести військові навчання "Морський пояс безпеки — 2024" в Оманській затоці та Аравійському морі.

Морські навчання Росії, Китаю та Ірану

Росія заявила, що група її військових кораблів прибула до Ірану для участі в навчаннях, у яких будуть задіяні військові кораблі та авіація. Про це йдеться в заяві російського міністерства оборони.

Практична частина навчань проходитиме в акваторії Оманської затоки Аравійського моря. Основна мета маневрів — відпрацювання безпеки морської господарської діяльності, — повідомили у відомстві.

Повідомляється, що російське угруповання очолює ракетний крейсер "Варяг" Тихоокеанського флоту.

Зазначається, що представники ВМС Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та Південної Африки виступатимуть спостерігачами.

В Ірані уточнили, що навчання розпочнуться 12 березня в Аравійському морі.

Попередні навчання трьох країн

У 2023 році Росія, Іран і Китай провели військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2023" в Оманській затоці з 15 по 19 березня.

Росія була представлена загоном кораблів Північного флоту - фрегатом "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і середнім морським танкером "Кама".

Вперше навчання за участю Росії, Ірану та Китаю відбулися в 2019 році у північній частині Індійського океану. У 2021-му навчання проходили без участі Китаю.

Нагадаємо, що Іран постачає Росії ударні дрони Shahed для атак по Україні, однак заперечує це. Також Росія хотіла отримати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar з радіусом дії 300 кілометрів і більше.

Китай заявляє про нейтралітет, однак The Wall Street Journal повідомляв, що країна продає Росії дрони та комп'ютерні чипи американського виробництва.

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