Росія спільно з Китаєм та Іраном проведе військово-морські навчання

Росія, Іран та Китай збираються провести військові навчання "Морський пояс безпеки — 2024" в Оманській затоці та Аравійському морі.
Морські навчання Росії, Китаю та Ірану
Росія заявила, що група її військових кораблів прибула до Ірану для участі в навчаннях, у яких будуть задіяні військові кораблі та авіація. Про це йдеться в заяві російського міністерства оборони.
Повідомляється, що російське угруповання очолює ракетний крейсер "Варяг" Тихоокеанського флоту.
Зазначається, що представники ВМС Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та Південної Африки виступатимуть спостерігачами.
В Ірані уточнили, що навчання розпочнуться 12 березня в Аравійському морі.
Попередні навчання трьох країн
У 2023 році Росія, Іран і Китай провели військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2023" в Оманській затоці з 15 по 19 березня.
Росія була представлена загоном кораблів Північного флоту - фрегатом "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і середнім морським танкером "Кама".
Вперше навчання за участю Росії, Ірану та Китаю відбулися в 2019 році у північній частині Індійського океану. У 2021-му навчання проходили без участі Китаю.
Нагадаємо, що Іран постачає Росії ударні дрони Shahed для атак по Україні, однак заперечує це. Також Росія хотіла отримати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar з радіусом дії 300 кілометрів і більше.
Китай заявляє про нейтралітет, однак The Wall Street Journal повідомляв, що країна продає Росії дрони та комп'ютерні чипи американського виробництва.
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