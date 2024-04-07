Израиль вывел большинство сухопутных войск с юга Газы

В ночь на 7 апреля ЦАХАЛ вывел все сухопутные войска с юга Сектора Газа после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.
Вывод сухопутных войск из Газы
Отмечается, что в Газе Газа осталась только одна бригада Nahal.
У бригады Nahal есть задача обеспечить безопасность так называемого коридора Нецарим, который пересекает Газу от района Беери на юге Израиля до побережья Сектора.
Коридор позволяет Армии обороны Израиля совершать рейды в северной и центральной части Газы, не позволяет палестинцам возвращаться в северную часть Сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть Газы.
Reuters пишет, что военные уточнили, отложит ли вывод войска штурм города Рафах на юге Газы, который, как говорят израильские чиновники, необходим для ликвидации группировки ХАМАС.
Операция Израиля в Газе
7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, выпустив перед этим 2,5 — 5 тысяч ракет.
Вторжение сопровождалось массированными гражданскими убийствами. Погибли более 1200 человек, из них по меньшей мере 800 мирных жителей. Более 3300 получили ранения, а 242 человека (включая более 120 гражданских) пленили или взяли в заложники и вывезли в Газу.
В тот же день в полдень Израиль объявил в ответ трехэтапную операцию «Железные мечи».
9 октября Израилем введена «тотальная осада» поступления продуктов питания, воды, медикаментов, топлива и электроэнергии в Газу.
В результате бомбардировок Газы погибли более 33 000 человек. Среди них много женщин и детей.
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