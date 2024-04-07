Израиль вывел большинство сухопутных войск с юга Газы

В ночь на 7 апреля ЦАХАЛ вывел все сухопутные войска с юга Сектора Газа после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.

Вывод сухопутных войск из Газы

Отмечается, что в Газе Газа осталась только одна бригада Nahal.

У бригады Nahal есть задача обеспечить безопасность так называемого коридора Нецарим, который пересекает Газу от района Беери на юге Израиля до побережья Сектора.

Коридор позволяет Армии обороны Израиля совершать рейды в северной и центральной части Газы, не позволяет палестинцам возвращаться в северную часть Сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть Газы.

Reuters пишет, что военные уточнили, отложит ли вывод войска штурм города Рафах на юге Газы, который, как говорят израильские чиновники, необходим для ликвидации группировки ХАМАС.

Операция Израиля в Газе

7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, выпустив перед этим 2,5 — 5 тысяч ракет.

Вторжение сопровождалось массированными гражданскими убийствами. Погибли более 1200 человек, из них по меньшей мере 800 мирных жителей. Более 3300 получили ранения, а 242 человека (включая более 120 гражданских) пленили или взяли в заложники и вывезли в Газу.

В тот же день в полдень Израиль объявил в ответ трехэтапную операцию «Железные мечи».

9 октября Израилем введена «тотальная осада» поступления продуктов питания, воды, медикаментов, топлива и электроэнергии в Газу.