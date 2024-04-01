США поставили Израилю более 2 тысяч мощных авиабомб

США поставили Израилю более 1800 бомб Mark 84 и примерно 500 бомб Mark 82, которые являются свободнопадающими, но их можно превратить в высокоточное оружие.

Что известно о помощи Израилю от США

Бомбы являются частью пакета вооружений, который был одобрен для Израиля много лет назад, но выполняется только сейчас, сообщили изданию два высокопоставленных чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Mark 84 и 82 — это свободно падающие бомбы, которые можно превратить в высокоточные с помощью комплекта наводки, предоставленные США ранее Израилю.

Это бомбы, которые могут уничтожить целые кварталы, — сказал один из чиновников о MK84. Поделиться

Поставка состоялась после того, как представители США заявили, что Израиль предоставил Вашингтону гарантии использования американского оружия в соответствии с законами войны.

Израиль ежегодно получает от США 3,8 миллиарда долларов военной помощи, но растет критика по продолжению снабжения Вашингтоном оружия Израиля из-за сообщения о росте числа погибших среди гражданского населения.

Разногласия между США и Израилем по поводу наступления на Рафах

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге сектора Газа. Это последний населенный пункт, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС.

Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герцами Халеви председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газа.

Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газа с Египтом посредством технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создание совместного центра управления для координации целевых операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные готовятся вывести более миллиона палестинских гражданских лиц из Рафаха.

В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Митингующие требуют проведения досрочных выборов.