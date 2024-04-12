США попередили Ізраїль про ймовірну масштабну атаку Ірану

Ситуація на Близькому Сході напружена: іранські війська можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 12 квітня.

США попередили Ізраїль про напад Ірану

За інформацією американської влади, у найближчі години Іран може напасти на Ізраїль. Мова йде про атаку понад 100 безпілотників та десятків ракет.

Про це з посиланням на чиновників США повідомляє CBS.

Офіційні особи сказали, що ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Хоча вони висловлювали ймовірність того, що іранці можуть вибрати менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь, як вважають, буде неминучою.

Ізраїль авіаударом зруйнував іранське консульство у Сирії

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії — загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела. Поширити

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю оголосило мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.