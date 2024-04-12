США предупредили Израиль о предполагаемой масштабной атаке Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке напряженная: иранские войска могут атаковать Израиль уже сегодня, 12 апреля.

США предупредили Израиль о нападении Ирана

По информации американских властей, в ближайшие часы Иран может напасть на Израиль. Речь идет об атаке более 100 беспилотников и десятков ракет.

Об этом со ссылкой на чиновников США сообщает CBS.

Официальные лица сказали, что израильтянам будет сложно оградиться от нападения такого масштаба. Хотя они выражали вероятность того, что иранцы могут выбрать менее масштабную атаку во избежание резкой эскалации, их ответ, как полагают, будет неизбежен.

Израиль авиаударом разрушил иранское консульство в Сирии

2 апреля в результате израильского авиационного удара было почти полностью разрушено представительство Ирана в столице Сирии — погибли по меньшей мере шесть человек.

Накануне ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов ответный Иран может начать военную операцию против Израиля. Об этом свидетельствуют также арабские источники. Поделиться

4 апреля командование Армии обороны Израиля объявило мобилизацию резервистов, служивших в подразделениях противовоздушной обороны в связи с возможной эскалацией напряженности в регионе.

В этот же день премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на возможную атаку Ирана, отметив, что Израиль уже годами борется с воинственным соседом и сможет защитить себя.

6 апреля сообщалось, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по израильским или американским базам в регионе в ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии.

10 апреля верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль "должен быть наказан" за нападение на посольства страны в Сирии. В Израиле ответили.

Посольство Ирана в ООН заявило, что страна могла бы и не наносить удар Израилю в ответ на ликвидацию семи старших офицеров КСИР в Дамаске, но при определенных условиях.