Байден б'є на сполох через загрозу удару Ірану по Ізраїлю

На переконання американського лідера Джо Байдена, Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль. Також він закликав офіційний Тегеран схаменутися й не робить цього.
Ризик нападу Ірану на Ізраїль вкрай високий
З заявою з цього приводу президент США виступив перед журналістами у Білому домі.
Окрім того, очільник Білого дому звернувся з закликом до Ірану і сказав: "Не робіть цього".
За його словами, офіційний Вашингтон досі "відданий" захисту Ізраїлю.
Ізраїль масовано атакували ракетами
Уночі 12 квітня з’явилася інформація про те, що Ізраїль знову опинився під ракетними ударами.
Згідно з останніми даними, З Лівану по країні було запущено понад 50 ракет.
Попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.
На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.
При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-