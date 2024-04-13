Байден б'є на сполох через загрозу удару Ірану по Ізраїлю
Категорія
Світ
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Байден б'є на сполох через загрозу удару Ірану по Ізраїлю

Джо Байден
Джерело:  CNN

На переконання американського лідера Джо Байдена, Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль. Також він закликав офіційний Тегеран схаменутися й не робить цього.

Ризик нападу Ірану на Ізраїль вкрай високий

З заявою з цього приводу президент США виступив перед журналістами у Білому домі.

Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Окрім того, очільник Білого дому звернувся з закликом до Ірану і сказав: "Не робіть цього".

За його словами, офіційний Вашингтон досі "відданий" захисту Ізраїлю.

Ми віддані захисту Ізраїлю, ми будемо підтримувати Ізраїль, ми будемо допомагати захищати Ізраїль. Тегеран не досягне успіху, якщо вирішить застосувати силу, — підсумував Джо Байден.

Ізраїль масовано атакували ракетами

Уночі 12 квітня з’явилася інформація про те, що Ізраїль знову опинився під ракетними ударами.

Згідно з останніми даними, З Лівану по країні було запущено понад 50 ракет.

Попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.

На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.

При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.

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