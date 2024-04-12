Ізраїль масовано атакували ракетами з півночі. Що відбувається

Близько 20.00 12 квітня на Ізраїль здійснено ракетну атаку.
Ракетна атака на півночі Ізраїлю: що відомо
На півночі Ізраїлю ввечері 12 квітня лунала сирена попередження про ракетний удар. З Лівану по країні було запущено понад 50 ракет.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Як пише видання, попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.
На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.
При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.
Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання "Хезболла". У своїй заяві ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.
Загроза нападу Ірану на Ізраїль
1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.
Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу.
ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.
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