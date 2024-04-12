Ізраїль масовано атакували ракетами з півночі. Що відбувається

Близько 20.00 12 квітня на Ізраїль здійснено ракетну атаку.

Ракетна атака на півночі Ізраїлю: що відомо

На півночі Ізраїлю ввечері 12 квітня лунала сирена попередження про ракетний удар. З Лівану по країні було запущено понад 50 ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 12, 2024

Як пише видання, попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.

На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.

При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.

Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання "Хезболла". У своїй заяві ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.

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Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу.

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.