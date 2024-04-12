Израиль массированно атаковали ракетами с севера. Что происходит

Около 20.00 12 апреля на Израиль совершена ракетная атака.
Ракетная атака на севере Израиля: что известно
На севере Израиля вечером 12 апреля доносилась сирена предупреждения о ракетном ударе. Из Ливана по стране было запущено более 50 ракет.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Как пишет издание, предупреждения о приближении ракет звучали в населенных пунктах Галилейской провинции вблизи ливанской границы.
На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.
При этом ранее сирены звучали и в других городах, что могло свидетельствовать о проникновении беспилотников в глубь страны. Пока не поступало никаких сообщений о повреждении или ранении.
Ответственность за ракетные обстрелы Галилейского полуострова взяла на себя группировка "Хезболла". В своем заявлении ливанская группировка утверждает, что выпустила десятки ракет "Катюша" по артиллерийским позициям ЦАХАЛа на севере Израиля.
Угроза нападения Ирана на Израиль
1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. При ударе погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых два генерала.
Израиль со своей стороны предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.
СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.
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