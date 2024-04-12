Израиль массированно атаковали ракетами с севера. Что происходит

Около 20.00 12 апреля на Израиль совершена ракетная атака.

Ракетная атака на севере Израиля: что известно

На севере Израиля вечером 12 апреля доносилась сирена предупреждения о ракетном ударе. Из Ливана по стране было запущено более 50 ракет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 12, 2024

Как пишет издание, предупреждения о приближении ракет звучали в населенных пунктах Галилейской провинции вблизи ливанской границы.

На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.

При этом ранее сирены звучали и в других городах, что могло свидетельствовать о проникновении беспилотников в глубь страны. Пока не поступало никаких сообщений о повреждении или ранении.

Ответственность за ракетные обстрелы Галилейского полуострова взяла на себя группировка "Хезболла". В своем заявлении ливанская группировка утверждает, что выпустила десятки ракет "Катюша" по артиллерийским позициям ЦАХАЛа на севере Израиля.

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. При ударе погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых два генерала.

Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Поделиться

Израиль со своей стороны предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.