Власти Израиля ввели ряд ограничений в стране на фоне ожидания возможных ударов со стороны Ирана.

Что известно о подготовке Израиля к вероятным атакам со стороны Ирана.

По словам спикера Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, по всей стране была приостановлена деятельность образовательных учреждений, а также ограничены массовые собрания в 1 тыс. человек.

При этом в районах, близких к Сектору Газы и Ливану, были введены более жесткие ограничения.

Представитель ЦАХАЛа отметил, что в настоящее время в Израиле также действуют ограничения из-за празднования Песаха, однако ограничения также были введены в отношении школьных экскурсий и лагерей.

Ограничения будут действовать по всему Израилю до 23:00 в понедельник, 15 апреля.

Все это время, как отметил Хагари, противовоздушная оборона Израиля будет "находиться в готовности", а "десятки самолетов будут в небе".

В то же время журналисты израильского 12-го канала со ссылкой на спецслужбы страны отмечают, что Иран будет целить по военным объектам, а не по гражданским.

Вечером 13 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в военный штаб Армии обороны Израиля для проведения консультаций с высшим военным руководством по поводу угрозы со стороны Ирана.

В то же время глава Минобороны Йоав Галлант произвел оценку с начальником штаба Армии обороны Израиля и другими должностными лицами обороны.

Иранские дроны с западными компонентами представляют угрозу безопасности по всему миру

Как отмечают журналисты издания Bloomberg, дроны иранского производства все чаще влияют на конфликты по всему миру.

При этом для их изготовления используются компоненты из США.

Как отмечается в материале издания, способность Ирана проводить низкотехнологичные боевые действия представляет угрозу безопасности на Ближнем Востоке.

Иранские специалисты также постоянно модернизируют свои дроны, в том числе исходя из российского опыта в Украине.

Последние два года были периодом гиперускорения новой тактики и методов применения Ираном БПЛА. Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти так же важно, как сам обмен технологиями, подчеркнул представитель военной разведки США, офицер Мэтью Маккинис. Поделиться

В частности, авторы материала отмечают, что с помощью иранских ракет и дронов поддерживаемые Тегераном йеменские боевики хустит атаками на грузовые суда в Красном море спровоцировали сокращение торговли через Суэцкий канал более чем на 50% с начала этого года.