США фиксируют перемещение по Ирану БпЛА и установок для крылатых ракет в рамках вероятной подготовки к ударам по Израилю.

Действительно ли Иран готовится к ударам по Израилю

По словам собеседников журналистов издания, близких к американской разведке, Иран проводил подготовку к пускам около 100 крылатых ракет.

Издание отмечает, что пока неясно, реально ли Иран готовится наносить удары по территории Израиля, или пытается демонстративно сдержать Израиль и США от вероятных ударов по собственной территории.

По словам одного из источников, Иран хочет, чтобы его удар по Израилю был "значительным".

При этом журналисты издания подчеркивают, что Иран стремится избежать прямого военного столкновения с Израилем и США.

В таком случае, как указывается, для ударов по территории Израиля, Иран может использовать подконтрольные группировки боевиков.

Что известно о действиях Ирана против Израиля в Персидском заливе

Подконтрольные Ирану боевики захватили контейнеровоз в Персидском заливе.

По информации издания Tasnim, судно было захвачено в 50 морских милях к северо-востоку от портового города Фуджейра в ОАЭ.

Израильское издание Times of Israel отмечает, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries под португальским флагом, принадлежащим компании израильского миллиардера Эяля Офера Zodiac Group.

Последний контейнеровоз зафиксировали вчера у берегов Дубая на пути к Ормузскому проливу.

У корабля были отключены геолокационные данные, являющиеся обычной практикой для израильских судов, проходящих через этот регион.

После авиаудара по посольству Ирана в Сирии, который, вероятно, нанес Израиль, и в результате которого были уничтожены два иранских генерала, Тегеран пригрозил Израилю местью.

По мнению аналитиков, страны находятся на грани военной эскалации.

В частности, на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Израиль ожидает нападения Ирана в ближайшие два дня.