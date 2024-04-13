США фіксують переміщення Іраном БпЛА та установок для крилатих ракет у рамках ймовірної підготовки до ударів по Ізраїлю.

Чи справді Іран готується до ударів по Ізраїлю

За словами співрозмовників журналістів видання, близьких до американської розвідки, Іран проводив підготовку до пусків близько 100 крилатих ракет.

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, чи реально Іран готується завдавати ударів по території Ізраїлю, чи намагається демонстративно стримати Ізраїль та США від ймовірних ударів по власній території.

За словами одного з джерел, Іран хоче, щоб його удар по Ізраїлю був "значним".

При цьому журналісти видання підкреслюють, що Іран прагне уникнути прямого військового зіткнення з Ізраїлем та США.

У такому разі, як вказується, для ударів по території Ізраїлю Іран може використати підконтрольні угруповання бойовиків.

Що відомо про дії Ірану проти Ізраїлю у Перській затоці

Підконтрольні Ірану бойовики захопили контейнеровоз у Перській затоці.

За інформацією видання Tasnim, судно було захоплене за 50 морських миль на північний схід від портового міста Фуджейра в ОАЕ.

Ізраїльське видання Times of Israel зазначає, що мова йде про контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором, що належить компанії ізраїльського мільярдера Еяля Офера Zodiac Group.

Востаннє контейнеровоз зафіксували вчора біля берегів Дубая на шляху до Ормузької протоки.

У корабля були відключені геолокаційні дані, що є звичайною практикою для ізраїльських суден, які проходять через цей регіон.

Після авіаудару по посольству Ірану в Сирії, який, імовірно, завдав Ізраїль, і внаслідок якого було знищено двох іранських генералів, Тегеран пригрозив Ізраїлю помстою.

На думку аналітиків, країни перебувають на межі військової ескалації.

Зокрема, днями видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела написало, що Ізраїль очікує нападу Ірану протягом найближчих двох днів.