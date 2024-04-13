Влада Ізраїлю ввела низку обмежень в країні на тлі очікування ймовірних ударів з боку Ірану.

Що відомо про підготовку Ізраїлю до ймовірних атак з боку Ірану

За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, по всій країні було призупинено діяльність освітніх закладів, а також обмежено масові зібрання кількістю у 1 тис осіб.

При цьому в районах, близьких до Сектора Гази та Ливану були введені більш жорсткі обмеження.

Речник ЦАХАЛа зазначив, що наразі в Ізраїлі також діють обмеження через святкування Песаху, однак обмеження також було введено стосовно шкільних екскурсій і таборів.

Обмеження будуть діяти по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Весь цей час, як наголосив Хагарі, протиповітряна оборона Ізраїлю буде "перебувати в готовності", а "десятки літаків будуть в небі".

У той же час журналісти ізраїльського 12 каналу із посиланням на спецслужби країни зазначають, що Іран буде цілити по військових об’єктах, а не по цивільних.

Ввечері 13 квітня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирушив до військового штабу Армії оборони Ізраїлю для проведення консультацій з вищим військовим керівництвом щодо загрози з боку Ірану.

У той же час глава Міноборони Йоав Галлант провів оцінку з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю та іншими посадовими особами оборони.

Іранські дрони із західними компонентами становлять загрозу безпеці по всьому світу

Як зазначають журналісти видання Bloomberg, дрони іранського виробництва все частіше впливають на конфлікти по всьому світу.

При цьому для їхнього виготовлення використовуються компоненти зі США.

Як зазначається у матеріалі видання, здатність Ірану проводити низькотехнологічні бойові дії становить загрозу безпеці на Близькому Сході.

Іранські фахівці також постійно модернізують свої дрони, у тому числі — виходячи з російського досвіду в Україні.

Останні два роки були періодом гіперприскорення нової тактики та методів застосування Іраном БПЛА. Росія та Іран навчаються один у одного. Це майже так само важливо, як сам обмін технологіями, — підкреслив представник військової розвідки США, офіцер Метью Макінніс. Поширити

Зокрема, автори матеріалу зазначають, що за допомогою іранських ракет та дронів підтримувані Тегераном єменські бойовики хусити атаками на вантажні судна у Червоному морі спровокували скорочення торгівлі через Суецький канал більш ніж на 50% від початку цього року.