Иран пригрозил Израилю новым мощным ударом при одном условии — CNN

Иран пригрозил Израилю мощным ударом, если израильские власти нанесут ответные удары после массированной атаки 13 и 14 апреля.

Что известно о заявлении Ирана о новой атаке

В Иране заявили, что они только ответили на израильское нападение на посольский комплекс в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется. Если израильский режим снова совершит любую военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более сильным и решительным, — цитирует CNN заявление посла и постоянного представителя Ирана в ООН Амира Саида в Ираване. Поделиться

Ссылаясь на самооборону в ответ на неоднократные военные агрессии Израиля, Иран сказал, что удары были нанесены именно в ответ на израильскую атаку 1 апреля на находившиеся там дипломатические объекты в Дамаске.

Иран утверждает, что это нападение нарушило международное право и привело к гибели семи иранских военных советников, включая ключевых командиров Корпуса стражей иранской революции.

В заявлении также критикуют Совбез ООН за "неспособность поддерживать международный мир", позволяя Израилю "нарушать" установленные международные нормы и "нагнетать" региональную напряженность.

Удар Ирана по Израилю. Что известно

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет начиная с вечера 13 апреля. Первоначально сообщалось, что было запущено более двухсот воздушных средств нападения.

Ночью 14 апреля Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических. В ЦАХАЛ заявляют об ущербе 99% целей.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר במחנה השייך לכוח רדואן, מספר מבנים במרחב הכפר ג׳בע שבדרום לבנון.



מוקדם יותר הלילה מטוסי קרב תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אל-חיאם וכפר כילא pic.twitter.com/dlMSOrqR38 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 14, 2024

Причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по Иранскому посольству в Сирии. Соответственно, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку. По данным CNN, это беспрецедентный шаг со стороны Тегерана, который может еще больше расширить продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт.

По данным СМИ, Израиль планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками.