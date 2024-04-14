Иран атаковал Израиль более 160 дронов и 150 ракет — ЦАХАЛ

Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических. ЦАХАЛ заявляет об ущербе 99% целей и уже сейчас открывает воздушное пространство.

Армия Израиля отчиталась о сбитых воздушных целях

Как заявил представитель армии Даниэль Хагари, что ни один из дронов не вошел в воздушное пространство Израиля — истребители союзников сбили все над Ираком и Иорданией.

Крылатые ракеты также сбили за пределами страны, а баллистические ракеты уже перехватывали в небе над Израилем. Некоторые из них попали в авиабазу Неватим на юге страны, однако разрушения там незначительны, уверяет Хагари.

Медики "Красного щита Давида" заявили, что за помощью после атаки обратился 31 человек. На юге страны ранены двое детей, а в центральном регионе Шарон произошел пожар в медицинском заведении.

Президент США Байден провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху и объявил о срочном созыве лидеров стран G7. Как сообщает CNN, Байден заявил, что Америка не поддержит Израиль в случае военных действий против Ирана.

Тегеран объявил, что не стремится к эскалации в регионе, но в случае военного ответа Израилю обещает еще более мощную атаку.

Что известно об атаке Ирана на Израиль

1 апреля произошла атака на консульство Ирана в Дамаске. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров, в том числе и влиятельный бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, старший командир Корпуса стражей исламской революции. Иран обвинил в атаке Израиль.

После удара верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «сионистский режим будет наказан». Позже военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля «больше не находится в безопасности».

После угроз Ирану нанести удар В ответ ЦАХАЛ 4 апреля усилил свою оборону и привел в готовность подразделения и резерв.

Вечером 12 апреля из Ливана по северу Израиля было выпущено почти 50 ракет. Ответственность за это взяла группировка «Хезболла» — это якобы удары в поддержку палестинцев в Газе и ответ за израильские удары по югу Ливана.

CNN со ссылкой на источники писал, что Иран готовит для удара по Израилю не менее 100 крылатых ракет.

Отметим, что Израиль планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками.