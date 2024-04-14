Іран атакував Ізраїль понад 160 дронами та 150 ракетами — ЦАХАЛ
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Іран атакував Ізраїль понад 160 дронами та 150 ракетами — ЦАХАЛ

іран
Джерело:  The Times of Israel

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір.

Армія Ізраілю відзвітувала про збиті повітряні цілі

Як заявив речник армії Даніель Хагарі, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір Ізраїлю — винищувачі союзників збили всі над Іраком та Йорданією.

Крилаті ракети також збили за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевняє Хагарі.

Медики “Червоного щита Давида” заявили, що за допомогою після атаки звернулася 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Як повідомляє CNN, Байден заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану.

Тегеран оголосив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще більш потужну атаку.

Що відомо про атаку Ірану на Ізраїль

1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв.

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.

CNN з посиланням на джерела писав, що Іран готує для удару по Ізраїлю щонайменше 100 крилатих ракет.

Зазначимо, що Ізраїль уже планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників та ракет з території Ірану. При цьому Ізраїль пообіцяв координувати відповідь із союзниками.

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