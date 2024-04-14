NYT оценил масштабы угрозы Израилю от вооруженных сил Ирана

Вооруженные силы Ирана считаются одними из самых сильных в регионе с точки зрения оснащения, сплоченности, опыта и личного состава.

Какую военную угрозу для Израиля представляет Иран

В начале этого месяца Израиль атаковал здание в дипломатическом комплексе Ирана в Сирийской столице Дамаска. В ответ Иран совершил воздушную атаку на Израиль с привлечением сотен беспилотников и ракет.

Прямое военное противостояние между Ираном и Израилем снова привлекло внимание к вооруженным силам Ирана. Издание The New York Times проанализировало военный потенциал армии Ирана и его возможности.

Иранские вооруженные силы являются одними из крупнейших на Ближнем Востоке, имея по меньшей мере 580 тыс военнослужащих действительной службы и около 200 тыс обученного резервного персонала, распределенных между традиционной армией и Корпусом стражей исламской революции.

Гвардия также руководит силами Кудса, элитным подразделением, ответственным за вооружение, обучение и поддержку сети боевиков на всем Ближнем Востоке, известной как "ось сопротивления". К этим боевикам относятся Хезболла в Ливане, Хуситы в Йемене, группы ополченцев в Сирии и Ираке, ХАМАС и Палестинский исламский джихад в Газе.

Главнокомандующим вооруженными силами Ирана является верховный лидер аятолла Али Хаменеи, за которым остается последнее слово по поводу всех важных решений.

Хотя боевики не учитываются как часть вооруженных сил Ирана, аналитики говорят, что они считаются союзными региональными силами, готовыми к бою, хорошо вооруженными и идеологически лояльными, и могут прийти на помощь Ирану, если его атакуют. Поделиться

Оружие Ирана: что известно

Десятилетиями военная стратегия Ирана была основана на сдерживании, сосредотачиваясь на разработке точных и дальнобойных ракет, беспилотников и противовоздушной обороны. Иран построил большой флот скоростных катеров и несколько небольших подлодок, которые способны препятствовать судоходству и глобальным поставкам энергии, проходящим через Персидский залив и Ормузский пролив.

Также, отмечает издание, у Ирана один из крупнейших арсеналов баллистических ракет и беспилотников на Ближнем Востоке, в том числе и крылатые ракеты и противокорабельные ракеты, а также баллистические ракеты с радиусом действия до 2 тыс км или более 1200 миль. Они обладают мощью и радиусом действия, чтобы поразить любую цель на Ближнем Востоке, включая Израиль.

Кроме того, отмечают эксперты, за последние годы Тегеран собрал большой список беспилотников с радиусом действия примерно от 1200 до 1550 миль, которые способны летать на низких высотах во избежание радаров.

При этом военные базы и хранилища страны широко разбросаны, укрыты глубоко под землей и укреплены противовоздушной обороной, поэтому их трудно уничтожить авиаударами.

Международные санкции отрезали Иран от высокотехнологичного оружия и военного оборудования, производимого за границей, такого как танки и истребители.

Сегодня Иран производит большое количество ракет и беспилотных летательных аппаратов внутри страны и отдает приоритет этому оборонному производству, говорят эксперты. Он также импортирует малые подлодки из Северной Кореи.

Слабые стороны Ирана

Вооруженные силы Ирана значительно отстают по мощности и изяществу вооруженных сил США, Израиля и некоторых европейских стран, считают эксперты.

Наибольшей слабостью Ирана его воздушные силы. Значительная часть самолетов страны датируется эпохой шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, возглавлявшего Иран с 1941 по 1979 гг., и многие из них были выведены из строя из-за отсутствия запчастей. Танки и бронетехника Ирана стары, а у страны лишь несколько крупных военно-морских кораблей. Поделиться

Также ожидается, что убийства высших военных чиновников Ирана будут иметь определенное кратковременное влияние на региональные операции Ирана, устранив командиров с многолетним опытом и связями с руководителями союзных ополчений.

Тем не менее система командования вооруженными силами внутри Ирана остается неприкосновенной, говорят эксперты.

Конфликт Ирана и Израиля: что известно

В начале апреля власти Ирана обвинили Израиль в нападении якобы на иранское консульство в столице Сирии Дамаске. Появилась информация, что жертвой атаки стал генерал Мохаммад Реза Захеди — командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Иран пригрозил Израилю "ответными мерами" за якобы нанесенный удар по "консульству".

14 апреля Иран начал масштабную воздушную атаку — в сторону израильской территории полетели десятки дронов-камикадзе и ракет. Кроме того, по Израилю был нанесен удар с территории Ливана.