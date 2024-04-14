NYT оценил масштабы угрозы Израилю от вооруженных сил Ирана

Вооруженные силы Ирана считаются одними из самых сильных в регионе с точки зрения оснащения, сплоченности, опыта и личного состава.
Какую военную угрозу для Израиля представляет Иран
В начале этого месяца Израиль атаковал здание в дипломатическом комплексе Ирана в Сирийской столице Дамаска. В ответ Иран совершил воздушную атаку на Израиль с привлечением сотен беспилотников и ракет.
Прямое военное противостояние между Ираном и Израилем снова привлекло внимание к вооруженным силам Ирана. Издание The New York Times проанализировало военный потенциал армии Ирана и его возможности.
Иранские вооруженные силы являются одними из крупнейших на Ближнем Востоке, имея по меньшей мере 580 тыс военнослужащих действительной службы и около 200 тыс обученного резервного персонала, распределенных между традиционной армией и Корпусом стражей исламской революции.
Гвардия также руководит силами Кудса, элитным подразделением, ответственным за вооружение, обучение и поддержку сети боевиков на всем Ближнем Востоке, известной как "ось сопротивления". К этим боевикам относятся Хезболла в Ливане, Хуситы в Йемене, группы ополченцев в Сирии и Ираке, ХАМАС и Палестинский исламский джихад в Газе.
Главнокомандующим вооруженными силами Ирана является верховный лидер аятолла Али Хаменеи, за которым остается последнее слово по поводу всех важных решений.
Оружие Ирана: что известно
Десятилетиями военная стратегия Ирана была основана на сдерживании, сосредотачиваясь на разработке точных и дальнобойных ракет, беспилотников и противовоздушной обороны. Иран построил большой флот скоростных катеров и несколько небольших подлодок, которые способны препятствовать судоходству и глобальным поставкам энергии, проходящим через Персидский залив и Ормузский пролив.
Также, отмечает издание, у Ирана один из крупнейших арсеналов баллистических ракет и беспилотников на Ближнем Востоке, в том числе и крылатые ракеты и противокорабельные ракеты, а также баллистические ракеты с радиусом действия до 2 тыс км или более 1200 миль. Они обладают мощью и радиусом действия, чтобы поразить любую цель на Ближнем Востоке, включая Израиль.
Кроме того, отмечают эксперты, за последние годы Тегеран собрал большой список беспилотников с радиусом действия примерно от 1200 до 1550 миль, которые способны летать на низких высотах во избежание радаров.
При этом военные базы и хранилища страны широко разбросаны, укрыты глубоко под землей и укреплены противовоздушной обороной, поэтому их трудно уничтожить авиаударами.
Международные санкции отрезали Иран от высокотехнологичного оружия и военного оборудования, производимого за границей, такого как танки и истребители.
Сегодня Иран производит большое количество ракет и беспилотных летательных аппаратов внутри страны и отдает приоритет этому оборонному производству, говорят эксперты. Он также импортирует малые подлодки из Северной Кореи.
Слабые стороны Ирана
Вооруженные силы Ирана значительно отстают по мощности и изяществу вооруженных сил США, Израиля и некоторых европейских стран, считают эксперты.
Также ожидается, что убийства высших военных чиновников Ирана будут иметь определенное кратковременное влияние на региональные операции Ирана, устранив командиров с многолетним опытом и связями с руководителями союзных ополчений.
Тем не менее система командования вооруженными силами внутри Ирана остается неприкосновенной, говорят эксперты.
Конфликт Ирана и Израиля: что известно
В начале апреля власти Ирана обвинили Израиль в нападении якобы на иранское консульство в столице Сирии Дамаске. Появилась информация, что жертвой атаки стал генерал Мохаммад Реза Захеди — командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.
Иран пригрозил Израилю "ответными мерами" за якобы нанесенный удар по "консульству".
14 апреля Иран начал масштабную воздушную атаку — в сторону израильской территории полетели десятки дронов-камикадзе и ракет. Кроме того, по Израилю был нанесен удар с территории Ливана.
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