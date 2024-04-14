Зеленский осудил масштабный удар Ирана по Израилю
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский осудил масштабный удар Ирана по Израилю

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку Ирана по Израилю.

Что сказал Зеленский об атаке Ирана по Израилю

Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира. Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру, — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии, потому что слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты.

Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Следует укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время, — констатировал Зеленский.

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.

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