Зеленский осудил масштабный удар Ирана по Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку Ирана по Израилю.
Что сказал Зеленский об атаке Ирана по Израилю
По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии, потому что слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты.
Воздушная атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.
После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».
Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.
Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.
По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.
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