Зеленский осудил масштабный удар Ирана по Израилю

Что сказал Зеленский об атаке Ирана по Израилю

Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов. Владимир Зеленский Президент Украины

Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «Шахед» і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони «Шахед» і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів.



Потрібно докласти всіх… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024

По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира. Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру, — сказал украинский президент. Поделиться

Он подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии, потому что слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты.

Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Следует укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время, — констатировал Зеленский. Поделиться

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.