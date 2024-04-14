США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана после атаки по Израилю

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заверил, что Штаты не будут приобщаться к каким-либо потенциальным атакующим действиям против Ирана.
Почему США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана
Как сообщает издание, президент США Джо Байден сказал Нетаньяху, что результат ночной атаки Ирана и проиранских сил на Ближнем Востоке против Израиля последний может считать победой, поскольку практически все цели были сбиты и ситуация показала военное превосходство Израилю.
Байден также отметил, что Соединенные Штаты не будут приобщаться к потенциальным атакующим действиям Израиля против Ирана.
Накануне Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США будут сотрудничать с Израилем в возможном ответе на воздушную атаку Ирана.
Воздушная атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.
После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».
Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.
Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.
По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.
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