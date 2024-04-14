США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана после атаки по Израилю
Категория
Мир
Дата публикации

США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана после атаки по Израилю

байден
Читати українською
Источник:  CNN

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заверил, что Штаты не будут приобщаться к каким-либо потенциальным атакующим действиям против Ирана.

Почему США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана

Как сообщает издание, президент США Джо Байден сказал Нетаньяху, что результат ночной атаки Ирана и проиранских сил на Ближнем Востоке против Израиля последний может считать победой, поскольку практически все цели были сбиты и ситуация показала военное превосходство Израилю.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не будут приобщаться к потенциальным атакующим действиям Израиля против Ирана.

Накануне Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США будут сотрудничать с Израилем в возможном ответе на воздушную атаку Ирана.

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран атаковал Израиль более 160 дронов и 150 ракет — ЦАХАЛ
иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран пригрозил Израилю новым мощным ударом при одном условии — CNN
иран
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Атака Ирана на Израиль. МИД Украины впервые отреагировал
МИД Украины
МИД Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?