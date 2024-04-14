США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана после атаки по Израилю

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заверил, что Штаты не будут приобщаться к каким-либо потенциальным атакующим действиям против Ирана.

Почему США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана

Как сообщает издание, президент США Джо Байден сказал Нетаньяху, что результат ночной атаки Ирана и проиранских сил на Ближнем Востоке против Израиля последний может считать победой, поскольку практически все цели были сбиты и ситуация показала военное превосходство Израилю.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не будут приобщаться к потенциальным атакующим действиям Израиля против Ирана.

Накануне Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США будут сотрудничать с Израилем в возможном ответе на воздушную атаку Ирана.

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.