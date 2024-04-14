США не будуть долучатися до можливої відповіді Ірану після атаки по Ізраїлю

Президент США Джо Байден у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу запевнив, що Штати не будуть долучатися до будь-яких потенційних атакуючих дій проти Ірану.

Чому США не будуть долучатися до можливої відповіді Ірану

Як повідомляє видання, президент США Джо Байден сказав Нетаньягу, що результат нічної атаки Ірану та проіранських сил на Близькому Сході проти Ізраїлю останній може вважати перемогою, оскільки практично всі цілі були збиті і ситуація засвідчила військову перевагу Ізраїлю.

Байден також зазначив, що Сполучені Штати не будуть долучатися до потенційних атакуючих дій Ізраїлю проти Ірану.

Напередодні Іран пригрозив ударами по американських базах на Близькому Сході, якщо США будуть співпрацювати з Ізраїлем у його можливій відповіді на повітряну атаку Ірану.

Повітряна атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.