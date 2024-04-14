США не будуть долучатися до можливої відповіді Ірану після атаки по Ізраїлю
Категорія
Світ
Дата публікації

США не будуть долучатися до можливої відповіді Ірану після атаки по Ізраїлю

байден
Джерело:  CNN

Президент США Джо Байден у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу запевнив, що Штати не будуть долучатися до будь-яких потенційних атакуючих дій проти Ірану.

Чому США не будуть долучатися до можливої відповіді Ірану

Як повідомляє видання, президент США Джо Байден сказав Нетаньягу, що результат нічної атаки Ірану та проіранських сил на Близькому Сході проти Ізраїлю останній може вважати перемогою, оскільки практично всі цілі були збиті і ситуація засвідчила військову перевагу Ізраїлю.

Байден також зазначив, що Сполучені Штати не будуть долучатися до потенційних атакуючих дій Ізраїлю проти Ірану.

Напередодні Іран пригрозив ударами по американських базах на Близькому Сході, якщо США будуть співпрацювати з Ізраїлем у його можливій відповіді на повітряну атаку Ірану. 

Повітряна атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що ця атака була помстою за смертоносний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску, Сирія, 1 квітня.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран атакував Ізраїль понад 160 дронами та 150 ракетами — ЦАХАЛ
іран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран пригрозив Ізраїлю новим потужним ударом за однієї умови — CNN
іран
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Ірану на Ізраїль. МЗС України вперше відреагувало
МЗС України
МЗС України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?