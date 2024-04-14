Міністерство закордонних справ України засудило іранську масовану ракетну та дронову атаку на Ізраїль у ніч проти 14 квітня.

Реакція МЗС України на атаку Ірану на Ізраїль

У заяві МЗС вказано, що подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході.

Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт. Поширити

Ця атака, за словами МЗС, вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.

Повітряна атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.