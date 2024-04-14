Палата представників США збирається терміново розглянути допомогу Ізраїлю

Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю через атаку Ірану.
У Палаті представників збираються голосувати за допомогу Ізраїлю
Лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс заявив, що Палата представників наступного тижня змінить свій графік роботи через атаку Ірану на Ізраїль.
Скаліс не уточнив, про який законопроєкт йдеться і чи голосуватиме Палата за той, який включає допомогу Україні.
Він додав, що детальніше про законодавчі питання, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом.
Атака Ірану на Ізраїль
Ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою безпілотників та балістичних ракет.
Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
Збройні сили Ізраїлю заявили, що «99%» із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».
Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет, переважну більшість з яких перехопили. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.
За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що ця атака була помстою за смертоносний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску, Сирія, на початку квітня.
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