Палата представників США збирається терміново розглянути допомогу Ізраїлю
Категорія
Політика
Дата публікації

Палата представників США збирається терміново розглянути допомогу Ізраїлю

Конгрес США
Джерело:  online.ua

Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю через атаку Ірану.

У Палаті представників збираються голосувати за допомогу Ізраїлю

Лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс заявив, що Палата представників наступного тижня змінить свій графік роботи через атаку Ірану на Ізраїль.

…щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників. Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і ця неспровокована атака має мати наслідки.

Скаліс не уточнив, про який законопроєкт йдеться і чи голосуватиме Палата за той, який включає допомогу Україні.

Він додав, що детальніше про законодавчі питання, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом.

Атака Ірану на Ізраїль

Ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою безпілотників та балістичних ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

Збройні сили Ізраїлю заявили, що «99%» із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет, переважну більшість з яких перехопили. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що ця атака була помстою за смертоносний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску, Сирія, на початку квітня.

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