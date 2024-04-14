Палата представителей США намерена срочно рассмотреть помощь Израилю

Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит проект закона с помощью Израилю из-за атаки Ирана.
В Палате представителей собираются голосовать за помощь Израилю
Лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скалис заявил, что Палата представителей на следующей неделе сменит свой график работы из-за атаки Ирана на Израиль.
Скалис не уточнил, о каком законопроекте идет речь и будет ли Палата голосовать за тот, который включает помощь Украине.
Он добавил, что подробнее о рассматриваемых законодательных вопросах будет сообщено впоследствии.
Атака Ирана на Израиль
Вечером 13 апреля Иран начал атаку на Израиль с помощью беспилотников и баллистических ракет.
После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
Вооруженные силы Израиля заявили, что «99%» из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».
Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет, большинство из которых перехватили. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.
По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, в начале апреля.
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