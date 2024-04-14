Палата представителей США намерена срочно рассмотреть помощь Израилю

Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит проект закона с помощью Израилю из-за атаки Ирана.

В Палате представителей собираются голосовать за помощь Израилю

Лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скалис заявил, что Палата представителей на следующей неделе сменит свой график работы из-за атаки Ирана на Израиль.

…для того, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников. Палата представителей решительно поддерживает Израиль, и эта неспровоцированная атака должна иметь последствия. Поделиться

Скалис не уточнил, о каком законопроекте идет речь и будет ли Палата голосовать за тот, который включает помощь Украине.

Он добавил, что подробнее о рассматриваемых законодательных вопросах будет сообщено впоследствии.

In light of Iran’s unjustified attack on Israel, the House will move from its previously announced legislative schedule next week to instead consider legislation that supports our ally Israel and holds Iran and its terrorist proxies accountable.



The House of Representatives… — Steve Scalise (@SteveScalise) April 13, 2024

Атака Ирана на Израиль

Вечером 13 апреля Иран начал атаку на Израиль с помощью беспилотников и баллистических ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

Вооруженные силы Израиля заявили, что «99%» из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет, большинство из которых перехватили. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, в начале апреля.

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