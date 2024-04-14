Атака Ирана на Израиль. МИД Украины впервые отреагировал

Министерство иностранных дел Украины осудило иранскую массированную ракетную и дроновую атаку на Израиль в ночь на 14 апреля.
Реакция МИД Украины на атаку Ирана на Израиль
В заявлении МИД указано, что подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Эта атака, по словам МИД, в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии.
Воздушная атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.
После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».
Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.
Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.
По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.
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