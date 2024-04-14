Зеленський засудив масштабний удар Ірану по Ізраїлю

Що сказав Зеленський щодо атаки Ірану по Ізраїлю

Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів. Володимир Зеленський Президент УКраїни

Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «Шахед» і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони «Шахед» і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів.



Потрібно докласти всіх… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024

На його думку, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу, — налогосив український президент. Поширити

Він підкреслив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії, бо слова не зупиняють дрони та не збивають ракети.

Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час, — констатував Зеленський. Поширити

Повітряна атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.