Зеленський засудив масштабний удар Ірану по Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Ірану по Ізраїлю.
Що сказав Зеленський щодо атаки Ірану по Ізраїлю
На його думку, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.
Він підкреслив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії, бо слова не зупиняють дрони та не збивають ракети.
Повітряна атака Ірану на Ізраїль
У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.
Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».
Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.
Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.
За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що ця атака була помстою за смертоносний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску, Сирія, 1 квітня.
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