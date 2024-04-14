Президент Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пытался заставить его отказаться от удара по Ирану в ответ на атаку минувшей ночью.

США не поддержат ответные удары Израиля по Ирану

Байден и его старшие советники очень озабочены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

По словам Байдена в разговоре с Нетаньяху, совместные военные усилия США, Израиля и других стран-партнеров на Ближнем Востоке привели к провалу иранской ракетно-дроновой атаки.

Вы одержали победу. Примите это как победу, — посоветовал Байден в разговоре с Нетаньяху. Поделиться

В свою очередь неназванное израильское чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-либо ответ против Ирана.

Что известно о возможных последствиях атаки Ирана по Израилю.

По словам военного аналитика и профессора Майкла Кларка в материале издания Sky News, в Иране остались разочарованы низкой эффективностью атаки по Израилю.

Кларк отметил, что большое количество баллистических ракет Иран выпустил по авиабазе Неватим, откуда израильские самолеты до этого атаковали консульство Ирана в Дамаске 1 апреля.

Армия обороны Израиля сообщила о легких повреждениях базы, но в целом Израиль провел "очень хорошую ночь".

Иран научился у россиян, запустив много разных типов устройств — беспилотников, крылатых и баллистических ракет — для преодоления или отвлечения противовоздушной обороны Израиля.

Баллистические ракеты были оружием, которым иранцы хотели бы пробиться.

Они атаковали по нескольким направлениям, потому что системы защиты могут справиться только с определенной аркой запусков, хотя в случае Израиля его возможности были улучшены благодаря помощи союзников.

Теперь иранцы могут сказать: "Мы попали в цель, с которой попадали в нас". Это кажется логичным местом для прекращения этой конкретной итерации. Но при Нетаньяхе должно быть последнее слово, — подчеркивает аналитик. Поделиться

По его словам, вопрос состоит в том, нападет ли Израиль на Иран.