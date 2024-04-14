Президент Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пытался заставить его отказаться от удара по Ирану в ответ на атаку минувшей ночью.
США не поддержат ответные удары Израиля по Ирану
Байден и его старшие советники очень озабочены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.
По словам Байдена в разговоре с Нетаньяху, совместные военные усилия США, Израиля и других стран-партнеров на Ближнем Востоке привели к провалу иранской ракетно-дроновой атаки.
В свою очередь неназванное израильское чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-либо ответ против Ирана.
Что известно о возможных последствиях атаки Ирана по Израилю.
По словам военного аналитика и профессора Майкла Кларка в материале издания Sky News, в Иране остались разочарованы низкой эффективностью атаки по Израилю.
Кларк отметил, что большое количество баллистических ракет Иран выпустил по авиабазе Неватим, откуда израильские самолеты до этого атаковали консульство Ирана в Дамаске 1 апреля.
Армия обороны Израиля сообщила о легких повреждениях базы, но в целом Израиль провел "очень хорошую ночь".
Иран научился у россиян, запустив много разных типов устройств — беспилотников, крылатых и баллистических ракет — для преодоления или отвлечения противовоздушной обороны Израиля.
Баллистические ракеты были оружием, которым иранцы хотели бы пробиться.
Они атаковали по нескольким направлениям, потому что системы защиты могут справиться только с определенной аркой запусков, хотя в случае Израиля его возможности были улучшены благодаря помощи союзников.
По его словам, вопрос состоит в том, нападет ли Израиль на Иран.
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