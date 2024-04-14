Байден отговаривает Израиль от ответного удара по Ирану
Категория
Политика
Дата публикации

Байден отговаривает Израиль от ответного удара по Ирану

Джо Байден
Читати українською
Источник:  Axios

Президент Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пытался заставить его отказаться от удара по Ирану в ответ на атаку минувшей ночью.

США не поддержат ответные удары Израиля по Ирану

Байден и его старшие советники очень озабочены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

По словам Байдена в разговоре с Нетаньяху, совместные военные усилия США, Израиля и других стран-партнеров на Ближнем Востоке привели к провалу иранской ракетно-дроновой атаки.

Вы одержали победу. Примите это как победу, — посоветовал Байден в разговоре с Нетаньяху.

В свою очередь неназванное израильское чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-либо ответ против Ирана.

Что известно о возможных последствиях атаки Ирана по Израилю.

По словам военного аналитика и профессора Майкла Кларка в материале издания Sky News, в Иране остались разочарованы низкой эффективностью атаки по Израилю.

Кларк отметил, что большое количество баллистических ракет Иран выпустил по авиабазе Неватим, откуда израильские самолеты до этого атаковали консульство Ирана в Дамаске 1 апреля.

Армия обороны Израиля сообщила о легких повреждениях базы, но в целом Израиль провел "очень хорошую ночь".

Иран научился у россиян, запустив много разных типов устройств — беспилотников, крылатых и баллистических ракет — для преодоления или отвлечения противовоздушной обороны Израиля.

Баллистические ракеты были оружием, которым иранцы хотели бы пробиться.

Они атаковали по нескольким направлениям, потому что системы защиты могут справиться только с определенной аркой запусков, хотя в случае Израиля его возможности были улучшены благодаря помощи союзников.

Теперь иранцы могут сказать: "Мы попали в цель, с которой попадали в нас". Это кажется логичным местом для прекращения этой конкретной итерации. Но при Нетаньяхе должно быть последнее слово, — подчеркивает аналитик.

По его словам, вопрос состоит в том, нападет ли Израиль на Иран.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США фиксируют подготовку Ирана к вероятному удару по Израилю.
Иранские баллистические ракеты
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Палата представителей США намерена срочно рассмотреть помощь Израилю
Конгресс США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана после атаки по Израилю
байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?