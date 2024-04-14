Байден відмовляє Ізраїль від удару по Ірану у відповідь

Президент Джо Байден під час розмови із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу намагався змусити його відмовитись від удару по Ірану у відповідь на атаку минулої ночі.

США не підтримають удари Ізраїлю по Ірану у відповідь

Байден і його старші радники дуже стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

За словами Байдена у розмові з Нетаньягу, спільнні військові зусилля США, Ізраїлю та інших країн-партнерів на Близькому Сході призвели до провалу іранської ракетно-дронової атаки.

Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу, — порадив Байден у розмові з Нетаньягу. Поширити

Своєю чергою неназваний ізраїльський посадовець розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом попросив, щоб Ізраїль повідомляв США, якщо готуватиме якусь відповідь проти Ірану.

Що відомо про ймовірні наслідки атаки Ірану по Ізраїлю

За словами військового аналітика та професора Майкла Кларка у матеріалі видання Sky News, в Ірані залишились розчаровані низькою ефективністю атаки по Ізраїлю.

Кларк зазначив, що велику кількість балістичних ракет Іран випустив по авіабазі Неватім, звідки ізраїльські літаки до цього атакувати консульство Ірану в Дамаску 1 квітня.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про легкі пошкодження бази, але в цілому Ізраїль провів "дуже хорошу ніч".

Іран навчився у росіян, запустивши багато різних типів пристроїв — безпілотників, крилатих і балістичних ракет — для подолання або відволікання протиповітряної оборони Ізраїлю.

Балістичні ракети були зброєю, якою іранці хотіли б пробитися.

Вони атакували з кількох напрямків, тому що системи захисту можуть впоратися лише з певною аркою запусків, хоча у випадку Ізраїлю його можливості були покращені завдяки допомозі союзників.

Тепер іранці можуть сказати: "Ми влучили в ціль, з якою влучали в нас". Це здається логічним місцем для припинення цієї конкретної ітерації. Але за Нетаньяху має бути останнє слово, — підкреслює аналітик. Поширити

За його словами, питання полягає в тому, чи нападе Ізраїль на Іран.