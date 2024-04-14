Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану оголошенням війни
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Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану оголошенням війни

Іцхак Герцог
Джерело:  The Times of Israel

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив що повітряна атака Ірану вніч на 14 квітня є фактичним оголошенням війни Ієрусалиму з боку Тегерана. 

Герцог заявляє про оголошення Іраном війни Ізраїлю

При цьому президент Ізраїлю підкреслив, що наразі влада його країни розглядає всі варіанти відповідей, однак не прагне до війни з Іраном.

Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни, — наголосив Герцог

За його словами, атака Ірану стала ще одним свідченням того, як Тегеран намагається поширювати хаос, терор та нестабільність в усьому світі.

Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно, — зазначив президент Ізраїлю.

Що кажуть у США

За інформацією журналістів NBC News, президент США Джо Байден не вірить, що масштабна нічна атака Ірану по Ізраїлю призведе до масштабної війни на Близькому Сході.

Президент не вірить, що це має рухатись в цьому напрямку, — підкреслив речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі.

Між тим, за інформацією Reuters, Іран заздалегідь повідомив Туреччині про підготовку до атаки на Ізраїль.

Своєю чергою США через Туреччину передали Ірану, що будь-які його дії повинні бути "в певних межах".

У відповідь Іран заявив, що реакція буде відповіддю на напад Ізраїлю на його дипломатичний об’єкт в Дамаску і що вона не вийде за ці рамки, — підкреслюють співрозмовники видання.

Турецьке джерело на умовах анонімності повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан говорив зі своїми американськими та іранськими колегами минулого тижня, щоб обговорити заплановану іранську операцію.

Співрозмовник агентства додав, що Анкара була поінформована про можливий розвиток подій.

Крім того, за словами джерела агентства у сфері держбезпеки Туреччини, глава ЦРУ Вільям Бернс розмовляв з головою турецької розвідки Ібрагімом Калином і попросив його виступити в ролі "посередника" у врегулюванні ізраїльсько-іранської напруженості.

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