Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив що повітряна атака Ірану вніч на 14 квітня є фактичним оголошенням війни Ієрусалиму з боку Тегерана.
Герцог заявляє про оголошення Іраном війни Ізраїлю
При цьому президент Ізраїлю підкреслив, що наразі влада його країни розглядає всі варіанти відповідей, однак не прагне до війни з Іраном.
За його словами, атака Ірану стала ще одним свідченням того, як Тегеран намагається поширювати хаос, терор та нестабільність в усьому світі.
Що кажуть у США
За інформацією журналістів NBC News, президент США Джо Байден не вірить, що масштабна нічна атака Ірану по Ізраїлю призведе до масштабної війни на Близькому Сході.
Між тим, за інформацією Reuters, Іран заздалегідь повідомив Туреччині про підготовку до атаки на Ізраїль.
Своєю чергою США через Туреччину передали Ірану, що будь-які його дії повинні бути "в певних межах".
Турецьке джерело на умовах анонімності повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан говорив зі своїми американськими та іранськими колегами минулого тижня, щоб обговорити заплановану іранську операцію.
Співрозмовник агентства додав, що Анкара була поінформована про можливий розвиток подій.
Крім того, за словами джерела агентства у сфері держбезпеки Туреччини, глава ЦРУ Вільям Бернс розмовляв з головою турецької розвідки Ібрагімом Калином і попросив його виступити в ролі "посередника" у врегулюванні ізраїльсько-іранської напруженості.
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