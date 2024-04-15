ЄС обговорює нові санкції проти Ірану через атаку на Ізраїль — FT

Європейський союз обговорює введення нових економічних санкцій проти Ірану за удари на Ізраїль 13 та 14 квітня.

Що відомо про ймовірні санкції проти Ірану

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, останніми днями представники ЄС провели "величезну кількість контактів" з іранськими колегами у спробі "поставити на варту" ворожі дії.

Зокрема, відбулася розмова між головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдоллахіаном, під час якої Тегеран закликали "не йти на подальшу ескалацію".

На 16 квітня запланована екстрена відеозустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка має дати Брюсселю можливість оцінити можливості запровадження санкцій.

Деякі лідери країн "Великої сімки" запропонували визнати сили оборони Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією — пропозицію, над якою ЄС довго розмірковував, але так і не зміг дійти консенсусу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розглядається можливість введення санкцій проти "безпілотних і ракетних програм" Ірану.

Що відомо про атаку Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами»

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.