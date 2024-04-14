Ізраїль витратив колосальні кошти на відбиття атаки Ірану

Ізраїль витратив 4-5 млрд шекелів, що становить 1-1,3 млрд дол, на відбиття масованої атаки Ірану у ніч проти 14 квітня.

Ізраїль витратив понад 1 млрд дол на відбиття атаки Ірану

Ця сума вдесятеро перевищує затрати Ірану на цей напад.

Про це повідомив генерал запасу ЦАХАЛ Рам Амінах, пише Ynet.

Генерал пояснив, що агресор запустив десятки "Шахедів", які є значно дешевшими за ракети систем ППО/ПРО.

Що стосується іранських ракет, то за інформацією Пентагону, більшість із них збили ізраїльські системи Arrow ("Стріла"), Arrow 2 і Arrow 3, ще 4-6 ракет знешкодили американські есмінці, одну — комплекс Patriot.

У штабі ЗС Ірану заявили, що метою масованої атаки на Ізраїль було завдати удару по авіабазі Неватім, де базуються літаки F-35, які використовувалися для обстрілу іранського консульства в Дамаску.

За даними ЦАХАЛ, база зазнала незначних ушкоджень, злітна смуга навіть придатна для зльоту літаків. Другорядною ціллю іранської атаки був "великий інформаційний центр" біля кордону Ізраїлю з Сирією. Поширити

Іран атакував Ізраїль

Видання Sky News повідомило, що Іран запустив по Ізраїлю у ніч проти 14 квітня 331 засіб повітряного нападу: 185 дронів, 36 крилатих і 110 балістичних ракет.

t.me/voiceofisrael

У мережі показали, як виглядають великі фрагменти іранських ракет, які були перехоплені ППО й не долетіли до своїх цілей.

Як заявив речник армії Даніель Хагарі, жоден із дронів не увійшов у повітряний простір Ізраїлю — винищувачі союзників збили всі над Іраком та Йорданією.