Израиль потратил колоссальные средства на отражение атаки Ирана

Израиль потратил 4-5 млрд шекелей, что составляет 1-1,3 млрд долл, на отражение массированной атаки Ирана в ночь на 14 апреля.

Израиль потратил более 1 млрд долл на отражение атаки Ирана

Эта сумма в десять раз превышает затраты Ирана на это нападение.

Об этом сообщил генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах, пишет Ynet.

Генерал пояснил, что агрессор запустил десятки "Шахедов", которые значительно дешевле ракет систем ПВО/ПРО.

Что касается иранских ракет, то, по информации Пентагона, большинство из них сбили израильские системы Arrow ("Стрела"), Arrow 2 и Arrow 3, еще 4-6 ракет обезвредили американские эсминцы, одну — комплекс Patriot.

В штабе ВС Ирана заявили, что целью массированной атаки на Израиль было нанести удар по авиабазе Неватим, где базируются самолеты F-35, которые использовались для обстрела иранского консульства в Дамаске.

По данным ЦАХАЛ, база получила незначительные повреждения, взлетная полоса даже пригодна для взлета самолетов. Второстепенной целью иранской атаки был "крупный информационный центр" у границы Израиля с Сирией. Поделиться

Иран атаковал Израиль

Издание Sky News сообщило, что Иран запустил по Израилю в ночь на 14 апреля 331 средство воздушного нападения: 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет.

t.me/voiceofisrael

В сети показали, как выглядят большие фрагменты иранских ракет, перехваченных ПВО и не долетевших до своих целей.

Как заявил спикер армии Даниэль Хагари, ни один из дронов не вошел в воздушное пространство Израиля — истребители союзников сбили все над Ираком и Иорданией.