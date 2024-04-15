Військові США знищили 80 дронів та 6 ракет під час атаки Ірану по Ізраїлю

США знищили 80 безпілотників та 6 балістичних ракет, які випускали по Ізраїлю з територій Ірану та Ємену 13 та 14 квітня.

У США розповіли, скільки збили ракет і дронів під час атаки Ірану по Ізраїлю

У звіті командування вказується, що до цієї кількості входить ураження на землі балістичної ракети та ракетоносій, а також 7 дронів до їх запуску. Вони були розміщені в районі, контрольованому підтримуваними Іраном хуситами в Ємені.

13 квітня та вранці 14 квітня Сили Центрального командування США (CENTCOM) за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили понад 80 односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів і щонайменше шість балістичних ракети, призначені для удару по Ізраїлю з Ірану та Ємену.

Defense of Israel Activities Update



On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2024

У заяві зазначається, що "безпрецедентна, злісна та безрозсудна" поведінка Ірану ставить під загрозу "регіональну стабільність і безпеку американських і коаліційних сил".

Також наголошується, що Центрком продовжує підтримувати захист Ізраїлю від таких небезпечних дій Ірану.

Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими регіональними партнерами для підвищення регіональної безпеки, — додали в американському командуванні. Поширити

Повітряна атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.