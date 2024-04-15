Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю

США уничтожили 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, которые выпускали по Израилю с территории Ирана и Йемена 13 и 14 апреля.
В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов во время атаки Ирана по Израилю.
В отчете командования указывается, что в это количество входит поражение на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Они были расположены в районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.
13 апреля и утром 14 апреля Силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и не менее шести баллистических ракет, предназначенных для удара по Израилю из Ирана и Йемена.
В заявлении отмечается, что "беспрецедентное, злостное и безрассудное" поведение Ирана ставит под угрозу "региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил".
Также отмечается, что Центрком продолжает поддерживать защиту Израиля от столь опасных действий Ирана.
Воздушная атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.
После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».
Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.
Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.
По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.
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