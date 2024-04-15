Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю

США уничтожили 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, которые выпускали по Израилю с территории Ирана и Йемена 13 и 14 апреля.

В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов во время атаки Ирана по Израилю.

В отчете командования указывается, что в это количество входит поражение на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Они были расположены в районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

13 апреля и утром 14 апреля Силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и не менее шести баллистических ракет, предназначенных для удара по Израилю из Ирана и Йемена.

Defense of Israel Activities Update



On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2024

В заявлении отмечается, что "беспрецедентное, злостное и безрассудное" поведение Ирана ставит под угрозу "региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил".

Также отмечается, что Центрком продолжает поддерживать защиту Израиля от столь опасных действий Ирана.

Мы будем продолжать работать со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности, — добавили в американском командовании. Поделиться

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.