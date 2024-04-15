Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю
Категория
Мир
Дата публикации

Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю

U.S. Central Command
сша
Читати українською

США уничтожили 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, которые выпускали по Израилю с территории Ирана и Йемена 13 и 14 апреля.

В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов во время атаки Ирана по Израилю.

В отчете командования указывается, что в это количество входит поражение на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Они были расположены в районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

13 апреля и утром 14 апреля Силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и не менее шести баллистических ракет, предназначенных для удара по Израилю из Ирана и Йемена.

В заявлении отмечается, что "беспрецедентное, злостное и безрассудное" поведение Ирана ставит под угрозу "региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил".

Также отмечается, что Центрком продолжает поддерживать защиту Израиля от столь опасных действий Ирана.

Мы будем продолжать работать со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности, — добавили в американском командовании.

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран атаковал Израиль более 160 дронов и 150 ракет — ЦАХАЛ
иран
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден отговаривает Израиль от ответного удара по Ирану
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль потратил колоссальные средства на отражение атаки Ирана
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?